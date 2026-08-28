Se juega la cuarta fecha del Ascenso

Se disputa este sábado la cuarta fecha del torneo Zonal B Clausura de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia. La mayoría de los partidos irá a las 15:00. En la zona A mandan Manantiales Behr de Ciudadela y Deportivo Roca, mientras que en el grupo B lidera Florentino Ameghino.
En el único partido que comenzará a las 16:30, Ciudadela visitará a Camioneros Patagónicos en cancha de General Saavedra, mientras que Roca recibirá a Ferrocarril del Estado.
En la zona B, el líder Ameghino visitará a Oeste Juniors, uno de sus escoltas, que está a tres puntos de distancia.
Programa 4ª fecha
Sábado
ZONA A
- 15:00 Talleres Juniors vs Comodoro FC. Arbitro: Víctor Velarde.
- 15:00 Deportivo Roca vs Ferrocarril del Estado. Arbitro: Braian Jerosimich.
- 16:30 Camioneros Patagónicos vs Manantiales Behr de Ciudadela. Cancha: Saavedra. Arbitro: Guillermo Díaz.
ZONA B
- 15:00 Universitario vs San Martín. Arbitro: Marcelo Ugarte.
- 15:00 Nueva Generación vs Caleta Córdova. Arbitro: Luis Marcial.
- 15:00 Oeste Juniors vs Florentino Ameghino. Arbitro: Gabriel Jarpa.
INTERZONAL
- 15:00 Stella Maris vs Tiro Federal. Arbitro: Sergio Navarrete.