Se juega la cuarta fecha del Ascenso

Los líderes de la zona A, Ciudadela y Roca, se enfrentan este sábado a Camioneros y Ferro. Ameghino, puntero de la zona B, se mide con Oeste.

Ciudadela es uno de los líderes de la zona A y visita a Camioneros.

Se disputa este sábado la cuarta fecha del torneo Zonal B Clausura de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia. La mayoría de los partidos irá a las 15:00. En la zona A mandan Manantiales Behr de Ciudadela y Deportivo Roca, mientras que en el grupo B lidera Florentino Ameghino.

En el único partido que comenzará a las 16:30, Ciudadela visitará a Camioneros Patagónicos en cancha de General Saavedra, mientras que Roca recibirá a Ferrocarril del Estado.

En la zona B, el líder Ameghino visitará a Oeste Juniors, uno de sus escoltas, que está a tres puntos de distancia.

Programa 4ª fecha

Sábado

ZONA A

- 15:00 Talleres Juniors vs Comodoro FC. Arbitro: Víctor Velarde.

- 15:00 Deportivo Roca vs Ferrocarril del Estado. Arbitro: Braian Jerosimich.

- 16:30 Camioneros Patagónicos vs Manantiales Behr de Ciudadela. Cancha: Saavedra. Arbitro: Guillermo Díaz.

ZONA B

- 15:00 Universitario vs San Martín. Arbitro: Marcelo Ugarte.

- 15:00 Nueva Generación vs Caleta Córdova. Arbitro: Luis Marcial.

- 15:00 Oeste Juniors vs Florentino Ameghino. Arbitro: Gabriel Jarpa.

INTERZONAL

- 15:00 Stella Maris vs Tiro Federal. Arbitro: Sergio Navarrete.