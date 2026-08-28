Futsal femenino: el Club Dinamita suma apoyo de Comodoro Deportes

El Club Dinamita de futsal femenino tuvo su primer acercamiento con el Ente Comodoro Deportes, en reunión con el titular de la cartera de deportes, profesor Hernán Martínez, y se llevó una buena primera impresión tras la reunión, con satisfacción por el acompañamiento institucional.

La institución funciona hace tres años, y esta temporada disputaron su primer torneo Apertura en la categoría Honor del futsal Oficial femenino que depende de la Asociación Femenina Comodoro Fútbol de Salón (A.Fe.C.Fu.Sa.), con un séptimo puesto y yendo a repechaje para mantener la categoría.

Club Dinamita este año ha sumado además dos categorías formativas, C11 y C15, por lo que suma un total de casi cuarenta jugadoras.

Estefanía Nieves, referente de Dinamita, expresó tras la reunión: “Es la primera vez que tenemos una reunión de este tipo. Con el equipo hace bastante tiempo que estamos, actualmente en Mayores en la categoría de Honor y le comentamos a Hernán que agregamos dos categorías formativas, que son la C11 y C15”.

“Hace tres que estamos como club apostando al club y al semillero. En Mayores este es nuestro primer año en Honor, el Apertura fue nuestro primer torneo en esa categoría, terminamos séptimas en la fase regular. Nuestro objetivo es el campeonato, queremos ganarlo. Tuvimos un gran problema con los gimnasios para entrenar, y creo que con más entrenamiento quizá hubiésemos estado en la etapa clasificatoria”, explicó la referente.

“Actualmente tenemos un total de alrededor de 35 jugadoras en el club, y algo que planteamos a Hernán como inquietud es el tema de los espacios para entrenar, porque ahora al tener tres categorías se nos complica un montón. Conseguir horas de cancha, además teniendo en cuenta que las nenas son de bajos recursos, así que lo principal es esa ayuda”, apuntó.

“La verdad que nos vamos muy satisfechas porque pensábamos otra cosa, no pensábamos tener alguna solución. Lo que sea a nosotras siempre nos sirve, porque es un grupo de nenas en su mayoría de bajos recursos y somos las mayores las que nos encargamos de todo. Las chicas de categoría de Honor son encargadas de entrenar a las más pequeñas, así que nos ayudamos entre todas”, cerró.