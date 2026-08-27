Será ante Tucumán este jueves desde las 17:45 en el Club Hércules de Corrientes por los cuartos de final.

Comodoro va por un lugar en las 'semis' del Argentino A de Futsal

La selección comodorense mayor masculina de fútbol de salón buscará este jueves meterse en las semifinales del Torneo Argentino de Selecciones A que se disputa en Chaco y Corrientes.

Será cuando se enfrente a partir de las 17:45 ante Tucumán por uno de los duelos correspondientes a los cuartos de final.

Comodoro llega a esta instancia invicto y con puntaje ideal. Ganó los tres partidos de la fase de grupos, destacando que este miércoles, se aseguró el primer puesto de la zona “B” al superar 3-1 a Corrientes Interior. Los goles del elenco, que conduce Ignacio Aldaba, los marcaron Julián Bahamonde, León Rain y Gabriel Dodds. El tanto de FeICoFuSa fue obra de Martín Moreyra, quien había abierto el marcador.

De esa manera, Comodoro terminó en lo más alto del Grupo “B”, y este jueves, se verá las caras con un Tucumán, que viene de vencer 2-0 a Perito Moreno. En la primera fase, el elenco tucumano, debutó con un triunfo de 2-0 ante Las Heras, luego cayó con Caleta Olivia (3-1) y se recuperó en la última fecha al imponerse a Perito Moreno por el resultado antes mencionado.

Comodoro Rivadavia, mientras tanto, tuvo un muy buen debut al imponerse 2-1 ante Trelew, luego goleó 3-0 a Gobernador Gregores y se aseguró el primer lugar del grupo al derrotar 3-1 a Corrientes Interior.

Los otros duelos de cuartos de final serán los siguientes: Caleta Olivia-Resistencia (21:30) a jugarse en Chaco.

Mientras que en Corrientes, además del mencionado duelo entre comodorenses y tucumanos, jugarán Mendoza-Trelew y Rosario-Corrientes Capital.

Además, se disputarán los duelos por la permanencia, donde los perdedores, bajarán al Argentino B.

Los duelos serán Perito Moreno-Esquel, Misiones Interior-Gobernador Gregores, Mar Chiquita-Formosa -todos a jugarse en Chaco- y Corrientes Interior-Las Heras, que se enfrentarán en el Club Hércules de la capital correntina.

Cabe destacar que todos los partidos serán transmitidos a través de YouTube por el canal oficial de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).

Programa

JUEVES 27

En el Polideportivo Jaime Zapata – Chaco

- 16:00 Perito Moreno vs Esquel – Permanencia.

- 17:45 Misiones Interior vs Gobernador Gregores – Permanencia.

- 19:30 Mar Chiquita vs Formosa- Permanencia.

- 21:30 Caleta Olivia vs Resistencia – Cuartos.

En el Club Hércules – Corrientes

-16:00 Corrientes Interior vs Las Heras – Permanencia.

- 17:45 Comodoro Rivadavia vs Tucumán – Cuartos.

- 19:30 Mendoza vs Trelew – Cuartos.

- 21:30 Rosario vs Corrientes Capital – Cuartos.