Derrotó 3-0 a Gobernador Gregores por la 2ª fecha del Grupo “B” del certamen que se juega en Chaco y Corrientes.

Comodoro volvió a ganar y clasificó en el Argentino "A" de fútbol de salón

La selección mayor masculina de futsal de Comodoro Rivadavia se clasificó este martes para la próxima instancia del Torneo Argentino de Selecciones A, que se desarrolla tanto en Chaco como en Corrientes.

El partido, que se jugó en el Polideportivo Jaime Zapata de Resistencia, tuvo el arbitraje de Rubén Jerez de Tucumán e Irina Rojido de Corrientes Capital.

En ese contexto, el elenco que dirige Ignacio Aldaba, aseguró su clasificación para la próxima fase al golear 3-0 a Gobernador Gregores, con tantos de Gonzalo Páez, Julián Bahamonde -volvieron a convertir como en la primera fecha- y Valentín López.

De ese modo, Comodoro sumó su segunda victoria, clasificó y este miércoles, desde las 19:30 en el estadio del Club Hércules de Corrientes, buscará terminar primero en su grupo cuando se mida con Corrientes Interior, quien más tarde se medirá con Trelew.

Foto: Cfsp Futsal Comodoro Rivadavia