Comodoro va por la final del Argentino A de Futsal

La selección de Comodoro Rivadavia irá este viernes en busca de meterse en la final del Torneo Argentino A de fútbol de salón.
Será cuando se enfrente con Mendoza -actual defensor del título-, en una de las semifinales que se jugarán en el Club Hércules de Corrientes.
El partido, que dará comienzo a las 19, se podrá seguir a través de YouTube por el canal oficial de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).
A continuación, Caleta Olivia se las verá con Corrientes Capital en la otra “semi” del certamen.
Comodoro Rivadavia viene de vencer 2-1 a Tucumán y de ese modo, se metió entre los cuatro mejores del torneo, mientras que Mendoza dejó en el camino a Trelew, al golearlo por 7-2.
Por otra parte, este miércoles se jugaron los partidos para definir los descensos.
En ese contexto, los que mantuvieron la categoría fueron Esquel, Misiones Interior, Formosa y Las Heras. Mientras que bajaron al Argentino B Perito Moreno, Gobernador Gregores, Mar Chiquita y Corrientes Interior.
Programa
VIERNES 28 – Club Hércules – Semifinales
19:00 Comodoro Rivadavia vs Mendoza.
21:00 Caleta Olivia vs Corrientes Capital.