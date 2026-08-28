Perdió 1-0 ante la “Borravino” en una de las semifinales del certamen que se jugó en el estadio del Club Hércules de Corrientes.

Comodoro no pudo con Mendoza y se quedó sin final del Argentino A

La selección de Comodoro Rivadavia quedó este viernes eliminado en las semifinales del Torneo Argentino A de fútbol de salón al caer por 1-0 ante Mendoza.

El partido, que se jugó en el estadio del Club Hércules de Corrientes, tuvo el arbitraje de David Chospi de Esquel y Nelson Ojeda de Corrientes Interior.

Comodoro tuvo dos bajas importantes en su equipo ya que no fueron de la partida Diego Vargas, mientras que tampoco vio acción Gabriel Dodds.

Luego de un primer tiempo parejo, la “Borravino” logró desnivelar en la segunda etapa con un gol marcado por Gastón Fernández.

De esa manera, Comodoro no pudo llegar a la final, mientras que Mendoza jugará nueva definición, donde espera por el ganador de Caleta Olivia y Corrientes Capital quienes se enfrentan a continuación.

Este sábado, mientras tanto, Comodoro buscará terminar en el podio, y luego se jugará la final del torneo.