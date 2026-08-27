Comodoro es semifinalista del Argentino A de futsal

Derrotó 2-1 a Tucumán y está entre los cuatro mejores del Torneo Nacional que se juega en Chaco y Corrientes.

La selección de Comodoro Rivadavia se clasificó este jueves para las semifinales del Torneo Argentino de Selecciones A de fútbol de salón, que se juega en Chaco y Corrientes.

En ese contexto, el elenco, que es dirigido técnicamente por Ignacio Aldaba, se impuso por 2-1 ante Tucumán y de esa manera está entre los cuatro mejores del certamen.

Comodoro, que llegó a esta instancia invicto al haber ganado sus tres anteriores partidos del Grupo “B”, se impuso con goles de Kevin Jahnsen y Julián Bahamonde.

Tucumán había igualado de manera transitoria a través de Esteban Córdoba. En el equipo chubutense, se fue con azul directa Valentino López, mientras que en los tucumanos, Gonzalo Peñalba resultó descalificado.

Comodoro había cerrado este miércoles la fase regular del certamen nacional venciendo 3 a 1 a Corrientes Interior (goles de Julián Bahamonde, Leonel Rain y Gabriel Dodds) y así clasificó como líder de la Zona B y segundo de la clasificación general, detrás de Caleta Olivia que también con puntaje ideal, pero con mejor diferencia de gol se quedó con el Nº1 de la fase de grupos.

Cabe destacar que además, en la fase la selección comodorense solo recibió dos goles en contra, por lo que ya terminada la fase de grupos ya tiene asegurado el premio a la valla menos vencida, con gran protagonismo del joven arquero Nicolás Vidal, y algunos minutos del talentoso C20 Santiago Bravo.

Ahora en semifinales, enfrentará a la llave del ganador del cruce Mendoza-Trelew, que se enfrentaban al cierre de la jornada de jueves, justo tras la victoria comodorense ante los tucumanos.