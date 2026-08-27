Ameghino no pudo escaparse y Stella Maris no logró alcanzar la punta

Se disputaron el miércoles por la noche tres encuentros que habían sido postergados, por el torneo Zonal B Clausura de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.
La zona B quedó muy pareja, con un líder que tiene como inmediatos perseguidores a cinco equipos, a tres unidades. Florentino Ameghino (7 puntos), que llevaba dos partidos ganados de dos jugados, empató sin goles con Stella Maris y no logró escaparse en la cima.
Por su parte, Oeste Juniors aplastó 12-0 a Universitario y San Martín derrotó 4-3 a Comodoro FC en el interzonal. De esta manera, el equipo de Valle C y el “Sanma” ahora suman 4 puntos junto a Caleta Córdova, Stella Maris (ambos tienen un compromiso pendiente entre sí) y Nueva Generación.
Torneo Zonal B Clausura
ZONA “A”
Equipos Pts J G E P Gf Gc Dif
Ciudadela 9 3 3 0 0 9 0 +9
Roca 9 3 3 0 0 5 2 +3
Ferro 4 3 1 1 1 8 5 +3
Tiro 3 3 1 0 2 5 7 -2
Comodoro FC 3 3 1 0 2 5 11 -6
Camioneros 1 3 0 1 2 4 7 -3
Talleres 0 3 0 0 3 1 9 -8
ZONA “B”
Equipos Pts J G E P Gf Gc Dif
Ameghino 7 3 2 1 0 10 1 +9
Oeste 4 3 1 1 1 14 3 +11
Caleta 4 2 1 1 0 7 1 +6
Stella Maris 4 2 1 1 0 2 1 +1
Nueva Generación 4 3 1 1 1 7 7 0
San Martín 4 3 1 1 1 6 6 0
Universitario 0 3 0 0 3 0 25 -25