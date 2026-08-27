Ameghino no pudo escaparse y Stella Maris no logró alcanzar la punta

Empataron en uno de los partidos pendientes que se jugaron por el Ascenso local.

Se disputaron el miércoles por la noche tres encuentros que habían sido postergados, por el torneo Zonal B Clausura de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

La zona B quedó muy pareja, con un líder que tiene como inmediatos perseguidores a cinco equipos, a tres unidades. Florentino Ameghino (7 puntos), que llevaba dos partidos ganados de dos jugados, empató sin goles con Stella Maris y no logró escaparse en la cima.

Por su parte, Oeste Juniors aplastó 12-0 a Universitario y San Martín derrotó 4-3 a Comodoro FC en el interzonal. De esta manera, el equipo de Valle C y el “Sanma” ahora suman 4 puntos junto a Caleta Córdova, Stella Maris (ambos tienen un compromiso pendiente entre sí) y Nueva Generación.

Torneo Zonal B Clausura

ZONA “A”

Equipos Pts J G E P Gf Gc Dif

Ciudadela 9 3 3 0 0 9 0 +9

Roca 9 3 3 0 0 5 2 +3

Ferro 4 3 1 1 1 8 5 +3

Tiro 3 3 1 0 2 5 7 -2

Comodoro FC 3 3 1 0 2 5 11 -6

Camioneros 1 3 0 1 2 4 7 -3

Talleres 0 3 0 0 3 1 9 -8

ZONA “B”

Equipos Pts J G E P Gf Gc Dif

Ameghino 7 3 2 1 0 10 1 +9

Oeste 4 3 1 1 1 14 3 +11

Caleta 4 2 1 1 0 7 1 +6

Stella Maris 4 2 1 1 0 2 1 +1

Nueva Generación 4 3 1 1 1 7 7 0

San Martín 4 3 1 1 1 6 6 0

Universitario 0 3 0 0 3 0 25 -25