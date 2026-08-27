Las Leonas son finalistas del Mundial

Las Leonas volvieron a ubicarse entre los dos mejores seleccionados del mundo de hockey. El equipo dirigido por Fernando Ferrara superó 1-0 a Australia en una semifinal sumamente disputada, mantuvo su invicto en el Mundial y consiguió el pasaje al partido decisivo gracias a una jugada preparada y a otra gran actuación defensiva de todo el equipo.

Durante el primer cuarto, el desarrollo fue equilibrado y de gran intensidad. Cuando apenas había transcurrido un minuto, Australia consiguió el primer córner corto del encuentro, pero la defensa argentina respondió con firmeza y logró neutralizar la jugada. Los primeros cinco minutos fueron de ida y vuelta, con ambos seleccionados buscando avanzar sobre el área rival, aunque las estructuras defensivas se mantuvieron sólidas. A falta de 30 segundos para el cierre, Brisa Bruggesser recibió un flick dentro del área y remató al arco en la situación más clara de Las Leonas durante el período. De esta manera, el primer cuarto finalizó sin goles.

El inicio del segundo cuarto mantuvo la paridad. Antes de que se cumplieran cuatro minutos, María José Granatto consiguió el primer córner corto para Argentina, pero el conjunto australiano defendió correctamente y logró controlar la ejecución. El desarrollo continuó parejo en cuanto a situaciones, con ambos equipos firmes en defensa y sin conceder espacios. Las Leonas generaron la llegada más peligrosa del período, aunque no pudieron quebrar la resistencia australiana y el encuentro llegó al entretiempo igualado 0 a 0.

Tras el descanso, Australia salió decidida a tomar la iniciativa y ejerció una fuerte presión durante los primeros minutos del tercer cuarto. Sin embargo, la defensa argentina se mantuvo firme y Cristina “la China” Cosentino respondió con seguridad para contener los avances del conjunto oceánico. A los cinco minutos, una jugada inteligente de Julieta Jankunas le permitió a Las Leonas conseguir un nuevo córner corto, pero la rápida salida de la defensa australiana neutralizó la ejecución. A falta de siete minutos para el cierre del período, Argentina dispuso de otra jugada fija. Australia volvió a defender con firmeza y salió rápidamente de contraataque, aunque Las Leonas se replegaron a tiempo y desactivaron el avance. Pese a la intensidad, el marcador continuó sin goles.

Argentina salió decidida a buscar la clasificación desde el comienzo del último cuarto. Cuando apenas había transcurrido un minuto, un gran ataque de Las Leonas derivó en un córner corto. La arquera australiana contuvo la primera ejecución y el rebote dio inicio a una sucesión de jugadas fijas para el seleccionado nacional. Después de una nueva defensa, Argentina solicitó una revisión por un pie australiano dentro del área. El pedido fue favorable y Las Leonas contaron con otra oportunidad. Agustina Gorzelany, Sofía Cairo y Julieta Jankunas protagonizaron una jugada preparada que Jankunas convirtió para establecer el 1 a 0 a los dos minutos del período. A falta de siete minutos, Australia consiguió un córner corto, pero Cosentino respondió con una gran atajada. El conjunto oceánico permaneció en campo argentino y obtuvo una nueva jugada fija, aunque la arquera volvió a intervenir para mantener su arco invicto. Cuando restaban tres minutos, Australia retiró a su arquera para sumar una jugadora de campo y buscar la igualdad. A falta de 17 segundos, las australianas lograron enviar la bocha al arco, pero los árbitros recurrieron a la revisión por video y determinaron que la acción no era válida. En la última jugada, cuando quedaban cinco segundos, Australia solicitó una revisión por un posible pie argentino. El pedido no prosperó y Las Leonas celebraron la clasificación a la final del Mundial 2026.

Prensa CAH.