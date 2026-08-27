La selección Austral Sub 14 de hockey fue reconocida

La selección Austral femenina de Hockey Sub 14 del 13 al 16 de agosto estuvo en el Campeonato Argentino de Selecciones categoría "D", disputado en Puerto Madryn. El equipo de Austral se quedó con el subcampeonato y logró el anhelado ascenso al Argentino “C”.

El miércoles, en el Hotel Deportivo, el intendente Othar Macharashvili, junto al presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, el director de Deportes Municipal, Martín Gurisich y Sebastián Cardozo, a cargo de la Asociación Austral de Hockey, reconocieron a la selección Austral por este nuevo logró que fue ascender de categoría.

Sebastián Cardozo, titular de la Asociación Austral de Hockey, en un primer momento agradeció al Estado municipal y la cartera deportiva quienes “nos vienen acompañando en este camino hace mucho tiempo. Nosotros estamos orgullosos de este equipo, de lo que han logrado, sabemos que nos queda mucho por delante. Por todo lo que han hecho lo tienen más que merecido. También agradecemos a las familias que han acompañado en todo este proceso”.

Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, por su lado, felicitó a la Asociación Austral de Hockey “por el trabajo que vienen haciendo, por cómo han encarado esto; el desafío que tomaron en trabajar fuerte con las categorías formativas”.

El titular del área deportiva remarcó que “el valor de lo que se logra tiene que ver con el esfuerzo que se hace y yo creo que el esfuerzo que ustedes hicieron desde abril en adelante tiene un valor significativo. Ahora, el desafío es más grande, lo lograron con un ascenso y el que venga atrás de ustedes el año que viene tiene que sostenerlo, mantenerlo y no perderlo. Entonces el desafío es grande, son embajadoras deportivas, porque se habla de Comodoro gracias a lo que hicieron y las felicito”.

El intendente Othar Macharashvili, valoró el logro alcanzado a nivel nacional por el seleccionado Austral. “Es un esfuerzo y un sacrificio enorme que hacen ustedes, sus familias, los clubes, y la asociación. Y son ustedes las que dejan de lado sus actividades propias, y las ponen en función de este deporte, pero más que nada del equipo. Creo que han hecho un equipo compacto, que representan a la asociación, que nos representan y realmente nos sentimos orgullosos”.

Desde el Estado municipal, Macharashvili, sostuvo que “venimos hace muchos años generando esto como política deportiva, como política de Estado; apoyar al deporte, a los deportistas, hacer de que los esfuerzos y los sueños vayan en una línea de ascenso y puedan sentirse felices de haber tenido esta medalla, de haber logrado lo que fueron a buscar. Para nosotros es muy importante que el equipo se consolidó, lo que lograron para esta asociación, y para esta ciudad con este un triunfo. El deporte es la formación de los jóvenes para la vida”.