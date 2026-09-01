La CAI sigue imponiendo autoridad en el Torneo Juvenil del Consejo Federal

Derrotó a Deportivo Madryn en las tres categorías y dos ya cumplieron el primer objetivo, cuando falta una fecha para el final de la fase clasificatoria.

Se disputó una nueva jornada de la etapa regular del Torneo Juvenil del Consejo Federal del Fútbol Argentino, donde la Comisión de Actividades Infantiles se impuso sobre Deportivo Madryn en cancha de General Saavedra.

A una fecha del final, la Sub 17 y la Sub 13 ya aseguraron su clasificación a los octavos, mientras que la Sub 15 deberá esperar una serie de resultados y ganar en la última fecha para conseguir el pase. En el cierre, el “Azzurro” recibirá a Huracán de Trelew.

La Sub 17, dirigida por César Villarroel, ganó 2-0 con goles de Leonel Freschi y Thiago Nicosia. Los campeones continúan invictos y se mantienen firmes en lo más alto de la zona, con 35 puntos, producto de 11 triunfos y 2 empates.

La Sub 13 se impuso 2-1, con tantos de Mateo Ferreyra y Oliver Tirapu. El plantel comandado por Mauro Villegas sigue liderando la Zona 7 con 36 puntos, producto de 12 victorias y una 1 derrota en 13 presentaciones.

Por su parte, la Sub 15 goleó 5-0 con anotaciones de Matías Navarro, Leonel Robledo, Lautaro Coutinho, Ian Asencio y Lautaro Telleria. Con este resultado, el equipo de Mario Amado se mantiene arriba con 28 unidades, mientras que Huracán de Trelew y J.J. Moreno de Puerto Madryn suman 27.

Foto: Prensa CAI