El karate patagónico vuelve a competir en Comodoro

El karate volverá a competir en la ciudad con el Torneo Provincial en el Gimnasio municipal Nº 1. Será el 24 y 25 de octubre.

Comodoro Rivadavia será sede de la 7ª edición del Torneo Patagónico de Karate. El certamen se desarrollará a fines del mes de octubre, en el Gimnasio municipal Nº 1, y ya confirmaron su presencia alrededor de 120 competidores de la región.

Daniel Moroncini, presidente de la Federación Chubutense de Karate y director de la escuela de Karate-Do Itosu kai, estuvo reunido con el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, donde cerró el apoyo para lo que será el 7mo. Torneo Patagónico de Karate, además de estar presentes con sus alumnos en las concentraciones a nivel nacional y en las fechas de los circuitos nacionales e internacionales.

“Venimos a planificar el segundo semestre que se nos viene muy cargado de competencia y es positivo. Como siempre, todas las reuniones con Hernán (Martínez) buscas el apoyo del municipio, y siempre está presente”, manifestó Daniel Moroncini, presidente de la Federación Chubutense de Karate.

Sobre lo que será el Torneo Patagónico, Moroncini comentó que la competencia “para el circuito oficial es sumamente positivo. La idea es también traer árbitros de talla internacional para capacitar a nuestros jueces y a su vez, jerarquizar el evento. Traeremos un entrenador nacional que dará capacitaciones al semillero que tenemos, autoridades de la Federación Argentina de Karate”.

Además, Chubut nuevamente estará representado por una delegación de 12 competidores, en lo que será el cuarto Nacional del Circuito FAK, que se realizará en Córdoba en septiembre.

Allí, el comodorense Franco Moroncini irá por un nuevo título nacional, como el logrado en el mes de julio, el mismo que lo mantiene como el actual campeón en su categoría y le tocará defender la corona los días 11, 12 y 13 de septiembre. El karateca es acompañado por Comodoro Deportes.

Moroncini buscara ratificar su protagonismo en el karate argentino que lo mantiene en la cima del ranking nacional de la categoría U21.

Foto: Prensa Comodoro Deportes