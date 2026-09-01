Alarcón: "corriendo en aguas abiertas me cambió todo"

El nadador adaptado Axel Alarcón se prepara para la próxima competencia que se realizará 12 y 13 de septiembre en Playa Paraná, Puerto Madryn.

El esquelense Axel Alarcón viene de brillar en la Winter Swimming World Cup 2026 en El Calafate, donde obtuvo el primer puesto en los 300 metros de aguas abiertas (categoría de 20 a 24 años) octavo en la general. Mientras que, en los 200 metros, fue medalla de plata, séptimo en la general, compitiendo en gran nivel frente al Perito Moreno.

Finalizado uno de sus entrenamientos en la pileta municipal de la ciudad cordillerana, el destacado nadador dialogó con el área de Prensa de Chubut Deportes.

“A partir del 2022 que empecé con aguas abiertas me cambió todo, es increíble, encontré buenos compañeros que siempre están motivando para que no baje los brazos, buscando objetivos y teniendo nuevos logros. Quedar campeón y subcampeón en las diferentes distancias fue realmente muy bueno, por eso quiero agradecer a mis padres que siempre me están apoyando y también a mi entrenadora Gisela Finochiaro, que me “castiga” en los entrenamientos dos por tres, pero saca lo mejor de mí”, aseguró.

Luego, apuntó que “participar en el Oceanman de Córdoba y clasificar para el mundial que se hace en República Dominicana, es algo fabuloso. Pude bajar la marca en un segundo en el desafío Los Alerces que organizó Charly Moreno, vamos por buen camino y esperemos bajar un poco más el tiempo”.

En referencia a la rutina de entrenamiento durante la semana dijo: “de lunes a viernes por la mañana trabajo en el gimnasio con mi profesor Iñaki Rey, salgo del gimnasio y me vengo a entrenar a la pileta con Gisela (Finochiaro), que es la que me entrena y guía siempre, además, martes y jueves por la noche hago doble turno de natación con el grupo Master, que tiene como profesora a Malala”, comentó

“Llevo adelante una dieta muy equilibrada a través de la nutricionista Cecilia Godoy, y también es muy importante el trabajo con mi psicólogo deportivo Juan Cruz, que me dio varias formas de pensar para alejar los nervios a la hora de afrontar las pruebas que no realizaste nunca y tenés miedo de que salga mal. Es muy importante lo que me ayuda para relajarme y pensar de otra manera y poder cumplir con los objetivos que tengo por delante”, afirmó

“Próximamente andaré compitiendo en Puerto Madryn, ya me inscribí en la fecha que organiza ANAACH, se organiza 11, 12 y 13 de septiembre en Playa Paraná, así que espero que ande todo bien. Luego vendrá el mundial del 9 al 15 de noviembre en Miches, República Dominicana, no estoy mal en el ranking y voy a ir con la intención de mejorar todo lo que pueda como se nota en cada entrenamiento”

En el final dejó su agradecimiento a “mi equipo completo, a mis padres que me apoyan y me dan una mano en todo lo que necesito, principalmente a mi entrenadora y por supuesto a Chubut Deportes”, finalizó.

Foto: Prensa Chubut