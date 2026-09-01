Más de 300 atletas le dieron vida al Evaluativo Regional

En la pista de solado sintético de Km 4 se realizó el torneo que organizó la Asociación de Atletismo del Sur del Chubut.

La Asociación de Atletismo del Sur del Chubut (AASCh), llevo adelante el Torneo Evaluativo Regional de Atletismo, en la pista de solado sintético de Kilómetro 4, donde compitieron las categorías desde U12 a Mayores. Fueron poco más de 300 deportistas de Chubut y Santa Cruz que se dieron cita, sumando al mini atletismo.

Ramón Flores, a cargo de la AASCh, describió que se trató del quinto torneo del año, donde fueron parte delegaciones, clubes y agrupaciones de Chubut y Santa Cruz.

“Es un torneo evaluativo, porque los entrenadores de Chubut y Santa Cruz necesitan un torneo de esta magnitud, donde vienen atletas de toda la provincia y Santa Cruz para medirse entre ellos para un trabajo a futuro”, expresó.

Las categorías que formaron parte de la competencia fueron de U-12 hasta Mayores, quienes compitieron en pruebas de pista y campo, con el objetivo de iniciar el proceso de evaluación, sumar experiencia y medirse con representantes de distintos puntos de la región.

Según Flores, desde la Asociación de Atletismo del Sur del Chubut “estamos pensando que este tipo de torneos lo tenemos que hacer en dos días, porque hay muchos chicos y las pruebas las tenemos muy amontonadas, pero es lindo ver tanta gente en la tribuna, en la pista y el campo”.

Desde la organización agradecieron a “Comodoro Deportes porque sin el apoyo del Ente un evento de esta magnitud no se podría hacer, y también a Chubut Deportes”.

Foto: Prensa Comodoro Deportes