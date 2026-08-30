Mario Rodríguez logró el bronce en el Mundial de Atletismo Master en Corea

En lo que es su quinta participación en un mundial, el atleta se ubicó en el tercer puesto de la Media Maratón (21K) en Daegu.

El comodorense, Mario Rodríguez, compitió en la Media Maratón (21K) del Mundial Master, en Daegu, Corea del Sur y se quedó con el tercer puesto de la categoría M 50, obteniendo la medalla de bronce.

Rodríguez, junto a Daniela Escalante y Horacio Sturzenbaum, son parte de la delegación argentina que participa del Campeonato Mundial Master. Los atletas comodorenses son acompañados por el Estado municipal a través de Comodoro Deportes.

La cita mundialista comenzó el 22 de agosto y se extenderá hasta al 3 de septiembre, y los deportistas comodorenses competirán en diversas modalidades y distancias.

Mario Rodríguez (Team Treno) ratifica su excelente momento en su carrera deportiva en lo que es su quinto mundial obteniendo, nuevamente, la presea de bronce en M 50 y reafirmando el nivel de excelencia que pueden alcanzar los atletas master argentinos.

El atleta de élite categoría máster, en sus redes sociales, se expresó tras lograr hacer podio y manifestó sentirse “orgulloso del camino que me trajo hasta acá. Aseguran que hay que disfrutar del proceso, pero a veces en este; se sufre, te frustra, te pone a prueba constantemente y todo esto te lleva a ser mejor personalmente de lo que eras. Gracias a cada una y uno que me acompaño en este sueño”.

Agradeció especialmente a: “Hernán Martínez (presidente de Comodoro Deportes); confiaste y apoyaste desde primer momento, a [email protected] (Walter, un profesional de altísimo nivel y calidad humana), a Ortopedia Ruben´s CR (las mejores plantillas), a Valeria Soplanes (Nutricionista), a Manuel Pazos Isaamar Mart (mi PF y amigo somos bronce), a Marcelo Finlez (desde mis inicios a mi lado), a Fabiana Haag (la que compartió todo el proceso), a mi familia, mi hijo; incondicionales en todo momento y como siempre agradecer a cada uno de los medios que me abrió sus puertas para contar toda la previa para poder llegar a este lugar”.