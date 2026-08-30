Coltrinari ganó en Oberá y lidera la Clase 2 del TN

El piloto salteño, con Peugeot 208, se quedó con la victoria en la octava fecha. El comodorense Renzo Blotta, con la misma marca, abandonó a cuatro vueltas del final.

Francisco Coltrinari vence por segunda vez en el Campeonato 2026 Río Uruguay Seguros de TN Clase 2, convirtiéndose en el nuevo líder del certamen tras la disputa de la octava fecha, denominada Gran Premio Yerba Mate Natura – Copa Don Satur, encabezando el podio que completaron Juan Ignacio Canela y Exequiel Bastidas.

Tomas Vitar, quien llegó como líder del certamen al Autódromo Ciudad de Oberá (Misiones), arribó en el octavo puesto, lo cual lo retrasó dos lugares en el certamen anual, pues Exequiel Bastidas avanzó al segundo puesto luego de su cuarto podio en la temporada, segundo en orden consecutivo, descontando más de sesenta puntos en la última fecha, informó la página del TN.

Desde la partida dominó el piloto del equipo Saturni Racing, mostrando claras intenciones de victoria. Ni siquiera la leve precipitación que se registró antes de la primera mitad de la competencia inquietó al protagonista. A contrapartida, Renzo Blotta -que abandonó a cuatro vueltas del final- y Bautista Roqueta ingresaron a cambiar de neumáticos, pero al giro siguiente, cesó la precipitación.

Juan Ignacio Canela, con su segundo puesto, sube por segunda vez al podio en la temporada y avanza notoriamente en el certamen, siendo el cuarto en orden anual, también ayudado por el abandono de Martín Leston, con siete pasos cumplidos. Tras el podio, Thomas Marchesin logró el cuarto puesto, cerrando su mejor fin de semana en TN Clase 2 durante la temporada a bordo del Toyota Etios atendido por su propio equipo, motorizado por Ariel Guerini desde este fin de semana. Por su parte, Pedro Grippo arribó en el quinto lugar, continuando una destacada racha positiva que comenzó tras la fecha anterior, con victoria incluida.

La primera decena de clasificados la completaron Maximiliano Bestani, Valentino Quattrocchi, Tomás Vitar, Braian Reinoso y Martín Mura, este último, logrando su mejor resultado desde su debut en TN Clase 2, a bordo del Chevrolet Onix atendido por GR Competición.

Francisco Coltrinari (240 unidades), lidera el Campeonato 2026 Río Uruguay Seguros de TN Clase 2 tras ocho fechas disputadas. Exequiel Bastidas (229), Tomás Vitar (220), Juan Ignacio Canela (155) y Maximiliano Bestani (153), integran las principales posiciones de la tabla anual que continuará entre los días 19 y 20 de septiembre, en el autódromo Ciudad de Río Cuarto (Córdoba).

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Panorama – 17 vueltas

1º Francisco Coltrinari (Peugeot 208) 37’41”458/1000

2º Juan Ignacio Canela (Toyota Yaris) a 1’130/1000

3º Exequiel Bastidas (Toyota Yaris) a 1’580/1000

4º Thomás Marchesín (Toyota Etios) a 4’950/1000

5º Pedro Grippo (Toyota Yaris) a 5’412/1000

6º Maximiliano Bestani (Chevrolet Onix) a 5’919/1000

7º Valentino Quattrocchi (Toyota Yaris) a 6’238/1000

8º Tomás Vitar (Nissan March) a 7’579/1000

9º Braian Reinoso (Toyota Yaris) a 10’931/1000

10º Martín Mura (Chevrolet Onix) a 11’651/1000

18º Renzo Botta (Peugeot 208) a 4 vueltas