Gimnasia perdió 87-70 ante Boca Juniors y quedó eliminado del certamen. El “Xeneize” ganó invicto el cuadrangular y accedió a las semifinales.

El "Verde" se despidió de la Liga Federal Formativa U17 masculino

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se despidió este domingo de la Liga Federal Formativa de básquet U17 masculino, al caer ante Boca Juniors por 87-70, en el cierre de uno de los cuadrangulares de la cuarta fase que se jugó en la ciudad.

El partido, que se desarrolló en el Socios Fundadores, tuvo el arbitraje de Rodrigo Reyes y Leandro Aguirre, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 19-27, 40-50 y 60-63.

El “Xeneize” arrancó con un parcial de 8-0, y luego de eso, el DT del local Iván Parodi, pidió un tiempo muerto.

Tras el minuto solicitado, el partido se hizo más parejo. Gimnasia defendió mejor y lo logró igualar el juego en 16, gracias a un triple de Benjamín Anríquez y una canasta de dos puntos de Matías González.

Sin embargo, Boca reaccionó, y de la mano de Valentino Fariña, se llevó el primer cuarto por doce puntos de ventaja (19-27).

En el segundo cuarto, Boca siguió al frente del marcador y por esa razón se fue al descanso con ventaja de 10 (40-50).

En la reanudación, Gimnasia salió con todo. Metió un parcial de 20-13 y con un triple de Anríquez, el local se puso a dos (59-61). Pero al término del tercer cuarto, Boca ganaba, pero la distancia era de solo tres puntos (60-63).

En los últimos diez minutos, de entrada ‘facturó’ Fariña de tres, para que Boca saque seis, y más adelante, un doble de Zahir Ezteffen, distanció a la vista a 10 (60-70), por lo que Parodi tuvo que solicitar un nuevo minuto.

Finalmente, Boca, con un parcial de 24-10, se quedó con la victoria y clasificación para la próxima instancia.

En el equipo de Capital Federal se destacó Valentín Fariña, quien fue su mejor vía de gol con 25 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos -máximo anotador del juego-, mientras que Bautista Caraballo.

Por el lado de Gimnasia, su mejor hombre resultó Benjamín Anríquez, quien fue el segundo goleador del juego con 19 puntos y 5 recobres, seguido de Gabriel Frávega con 13 tantos y 5 rebotes, mientras que 11 aportó Santiago Ivanoff, con 6 rebotes, 5 asistencias, aunque tuvo 6 pérdidas de balón y un recupero.

De esa manera, el “Verde” quedó eliminado de la competencia formativa de la CAB, mientras que el “Xeneize” avanzó a las semifinales.

Las posiciones finales del cuadrangular fueron las siguientes: 1) Boca 6 puntos, 2) Gimnasia (La Plata) 5, 3) Gimnasia (CR) 4 y 4) Centro Español Plottier 3.

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Síntesis

Gimnasia 70 / Boca 87

Gimnasia (19+21+20+10): Matías González 5, Valentín Segurado 9, Dago Pereyra 5, Benjamín Anríquez 19 y Luca Palacio 0 (fi); Santiago Ivanoff 11, Gabriel Frávega 13, Benjamín Richard 7, Ignacio Serón 1, Lorenzo Milia 0, Ramiro Beliz 0 y Gianluca Cinti 0. DT: Iván Parodi.

Boca (27+23+13+24): Simón Lede 5, Valentino Fariña 25, Zahir Ezteffen 5, Paolo Ponce de León 2 y Luciano Turrini 8 (fi); Thiago Argüero 3, Máximo Núñez 10, Bautista Caraballo 13, Agustín Della Negra 8, Bernardo Cechetto 4 e Ivo Callegari 2. DT: Agustín Lucak.

Parciales: 19-27, 40-50 y 60-63.

Arbitros: Rodrigo Reyes y Leandro Aguirre.

Estadio: Socios Fundadores.

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Panorama – Socios Fundadores – Cuadrangular LFF

VIERNES 28

- Gimnasia (LP) 64 / Boca Juniors 101.

- Gimnasia (CR) 96 / Centro Español 75.

SABADO 29

- Boca Juniors 97 / Centro Español 71.

- Gimnasia (LP) 74 / Gimnasia (CR) 71.

DOMINGO 30

- Centro Español 64 / Gimnasia (LP) 73.

- Gimnasia (CR) 70 / Boca Juniors 87.