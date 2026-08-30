Gimnasia va por otra semana de pretemporada

Será la tercera que el campeón de la Liga Nacional realizará. En los próximos días se espera por el DT Pablo Favarel, algunos jugadores y luego vendrá el viaje a Chile.

El plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia iniciará este lunes a las 10 en el Socios Fundadores, su tercera semana de pretemporada, pensando en la próxima edición de la Liga Nacional de Básquet, que se iniciará a fines de septiembre.

Tras dos semanas de intenso trabajo, el equipo entrenó en los últimos días con diez jugadores. Ellos son Emiliano Toretta, Marcos Chacón, Martiniano Dato, Jesús Centeno, Natalio Santacroce, Julián Salas, Valentín Forestier, Obiajulum Okafor, Gino Balbo y Segundo Lasarte.

Los entrenamientos están a cargo de Gustavo Sapochnik y Guido Lombardi, ambos asistentes técnicos, y el preparador físico Lucio Maldonado, además de Marcelo Guitín en la utilería, y algunos ‘profes’ de las divisiones menores del club, quienes siempre están ahí para dar una mano.

Para este miércoles, mientras tanto, está previsto que se sume el entrenador Pablo Favarel -que se encuentra con la selección argentina-, lo mismo que el pívot Carlos Rivero-, mientras que también se espera por el arribo de los chilenos Sebastián Carrasco y Felipe Inyaco, y el senegalés Amar Sylla. Además, el ala pívot venezolano Anyelo Cisneros es esperado para el mes de noviembre, luego de que finalice su actuación en el club Mineros de Zacatecas, de la Liga Profesional de Baloncesto de México (LPBM).

El equipo trabajará en estos días, y luego preparará el viaje a Puerto Aysén, Chile, donde allí, además de realizar otras tareas -entrenamientos y clínicas-, disputará un par de amistosos con Leones de Quilpué, el campeón de la Liga chilena.