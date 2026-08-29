Olivia Conesa: un 2026 de récords, podios y crecimiento internacional

La joven velocista esquelense repasó una temporada que la llevó a establecer el récord argentino U18 de los 100 metros, conquistar dos medallas de plata en los Juegos Suramericanos de la Juventud y competir en el Mundial U20.

Olivia Conesa atraviesa un año que superó todas sus expectativas. Con apenas 16 años, la atleta de Esquel se consolidó como una de las grandes promesas de la velocidad argentina y sumó experiencias que marcaron un nuevo capítulo en su carrera: récord nacional, podios internacionales y su debut en un Campeonato Mundial U20.

En marzo, Conesa estableció el récord argentino U18 de los 100 metros llanos al registrar 11.69 segundos en el CeNARD. Más tarde representó al país en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá, donde obtuvo dos medallas de plata: fue segunda en los 100 metros con 11.87 segundos y también subió al segundo escalón del podio en los 200 metros con 24.33, su mejor marca personal en esa distancia.

La temporada tuvo otro momento destacado en agosto, cuando compitió en el Mundial U20 de Oregón, Estados Unidos, pese a encontrarse todavía en su primer año dentro de la categoría U18. Allí disputó los 100 y los 200 metros frente a atletas de mayor edad y finalizó séptima en ambas series, con registros de 12.07 y 24.40 segundos, respectivamente.

LO MEJOR QUE LE PASO

“Clasificar a un Mundial U20 siendo primer año U18 me hizo sentir muy bien como atleta, porque sentía que me había ganado estar ahí con las mejores del mundo. Fue una maravilla y lo mejor que me pudo haber pasado”, expresó la esquelense.

Conesa reconoció que el cambio de clima representó una dificultad importante. Pasó de entrenar con temperaturas bajo cero en Esquel a competir pocos días después con cerca de 35 grados. Aunque consideró que no pudo mostrar todo su potencial, valoró la experiencia adquirida en el máximo escenario mundial de la categoría.

Lejos de sentir una presión adicional por haber adelantado etapas, Olivia sostiene que su evolución es el resultado de un proceso progresivo. Desde que comenzó a entrenar, cada aumento de carga y cada nueva competencia fueron incorporados de manera gradual junto a su entrenadora, Adriana Garzón.

“No siento presión ni una carga por los resultados. Mi entrenamiento siempre fue muy progresivo. Todo lo que se logró fue una sorpresa, pero también es consecuencia de todo lo que venimos trabajando”, explicó.

Una de las bases de este gran presente fue la pretemporada realizada en Uruguay. La atleta y su equipo afrontaron una preparación exigente, intercambiaron conocimientos y luego buscaron sostener ese trabajo durante el resto del año en Esquel. Esa continuidad no siempre resulta sencilla debido a las condiciones climáticas de la región.

El frío obliga muchas veces a reducir las sesiones, limitar los trabajos de movilidad y elongación o incluso suspender una jornada. En otras ocasiones, los entrenamientos se realizan con nieve. Frente a ese escenario, el objetivo es mantener de la mejor manera posible el volumen y la cantidad de horas de preparación sin descuidar la salud de la deportista.

Durante 2026 también aumentaron las exigencias de su rutina. En comparación con la temporada anterior, incorporó un mayor volumen y más horas de trabajo. A la vez, continúa cuidando la alimentación con el seguimiento de una nutricionista, priorizando una dieta equilibrada y adaptada a las necesidades de una velocista de alto rendimiento.

LO PROXIMO ES VENADO TUERTO

El crecimiento deportivo está acompañado por un equipo multidisciplinario. Además de Adriana Garzón, Conesa trabaja con la psicóloga deportiva Huenu Mastronardi, la nutricionista Julia Sánchez Parma, la profesora de gimnasio Andy Del Bal, profesionales de medicina deportiva y los kinesiólogos Lucas y Joaquín del espacio IDEAS.

La próxima meta será el 59º Campeonato Nacional U18, que se disputará el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre en Venado Tuerto, Santa Fe. Olivia llegará con buenas expectativas y con la intención de volver a competir en su categoría, después de una temporada en la que enfrentó en varias oportunidades a atletas U20.

Luego aparecerán nuevos compromisos internacionales. En su calendario figuran los Sudamericanos U23 y U18, además de la posibilidad de integrar nuevamente el equipo de Chubut en los Juegos de la Araucanía, cuya conformación todavía no fue definida. Todos serán torneos de gran exigencia y con un alto nivel competitivo.

“Hay que seguir afinando y entrenando todo lo que se pueda. Mis metas son continuar bajando mis marcas, probar distintas pruebas, mantenerme en este nivel y seguir clasificando a torneos que me den nuevas experiencias y oportunidades”, señaló.

La velocista también destacó el acompañamiento que recibe de la comunidad de Esquel. Los mensajes en las redes sociales, las felicitaciones, los reconocimientos y el respaldo permanente de su familia representan un impulso importante para continuar creciendo sin perder de vista el disfrute del proceso.

En ese recorrido, Conesa agradeció especialmente el apoyo de Chubut Deportes, la Municipalidad de Esquel, Lotería del Chubut, Muze Propiedades y el Club Independiente Deportivo Esquel. Ese acompañamiento permite sostener los viajes, la preparación y el trabajo profesional que demanda competir en el más alto nivel.

“Este año fue una completa sorpresa por todas las oportunidades que surgieron. Estoy muy agradecida con Chubut Deportes, con las instituciones que me acompañan y con todo el equipo que trabaja conmigo. Ahora queremos seguir entrenando y mejorando progresivamente”, sentenció Olivia.