Las hermanas St Fort Lauren siguen con su preparación en Esquel, afrontando las bajas temperaturas y las dificultades propias del invierno cordillerano.

Nimba y Nara, unidas por el atletismo y el orgullo de representar a Chubut

Las hermanas Nimba y Nara St Fort Lauren continúan con su preparación en Esquel, afrontando las bajas temperaturas y las dificultades propias del invierno cordillerano. Con importantes competencias por delante, ambas velocistas mantienen intactas sus expectativas de mejorar sus marcas y seguir representando a la provincia.

Nimba realizó un balance de su temporada, en la que participó en competencias en Chile, en un Provincial desarrollado en Comodoro Rivadavia y en el Campeonato Nacional, donde obtuvo la medalla de bronce en Concepción del Uruguay. Su próximo desafío será la Copa Nacional de Clubes, torneo al que llegará con el objetivo de sumar experiencia y demostrar todo su potencial.

“Sé que puedo dar mucho más de lo que vengo dando en lo que va del año. Tengo muchas ganas de competir y estoy ansiosa por lo que será la Copa de Clubes”, destacó.

Nara, por su parte, se prepara para disputar el Campeonato Federativo. La joven atleta aseguró que atraviesa un muy buen momento deportivo y que buscará mejorar sus registros y posicionarse entre los primeros lugares.

“Creo que estoy en mi mejor momento. Espero poder bajar mi marca y posicionarme arriba”, expresó.

Las hermanas también remarcaron la importancia de compartir diariamente los entrenamientos junto a su hermano. Nara valoró especialmente ese acompañamiento: “A mí personalmente me encanta tener hermanos que hagan el mismo deporte que yo. Es mucho mejor cuando estamos los tres juntos: los tres venimos a entrenar y los tres pasamos frío”.

A pesar de las bajas temperaturas, las condiciones de la pista de cemento y las dificultades para trabajar con las vallas, las jóvenes sostienen su preparación. “Al ser velocista y entrenar en pista de cemento, con las vallas que no están en diez puntos, también es un tema. Pero se le pone mucha onda a los entrenamientos y de eso siempre sale lo mejor”, explicó Nimba.

Durante la entrevista, ambas celebraron el proyecto de la futura pista sintética de Esquel, una obra que significará un avance fundamental para el desarrollo del atletismo en la ciudad. Nimba, quien practica la disciplina desde hace más de cinco años, señaló que contar con una superficie de tartán permitirá mejorar la preparación de los velocistas y elevar las condiciones de entrenamiento.

“Volver en vacaciones y poder seguir entrenando acá en Esquel, teniendo una pista de tartán, me parece una cosa demasiado importante”, aseguró la atleta.

Además de sus objetivos deportivos, Nimba se prepara para comenzar una nueva etapa universitaria en Buenos Aires, donde estudiará Medicina. Su intención es continuar ligada al atletismo mientras avanza con la carrera: “Voy a hacer Medicina. Vamos a ver cómo me va manteniendo las dos cosas: deporte y estudio. La idea es dar lo mejor de mí en ambas”.

Entre sus metas aparecen mejorar sus registros en el Nacional U20, alcanzar nuevos podios y volver a competir fuera del país. “Intentar vivir alguna otra experiencia internacional, más allá de un sueño, es una meta. Sé que si lo entreno mental y físicamente se podría cumplir”, manifestó Nimba. Nara, mientras tanto, espera aprovechar la nueva pista durante el próximo año y continuar participando en los torneos U18 y en los Juegos Binacionales de la Araucanía.

Las jóvenes también resaltaron el orgullo que sienten cada vez que visten la camiseta provincial. Nimba recordó sus primeras experiencias en los Juegos Evita: “Cuando me puse el top de Chubut por primera vez en el Evita de 2021, me di cuenta de que estaba representando a mi provincia. Es un orgullo, totalmente”.

Nara coincidió con su hermana y expresó el fuerte vínculo que siente con la provincia: “Me encanta ser de Chubut y ojalá siempre poder representarlos”.

Finalmente, agradecieron el acompañamiento de su familia, de la Escuela Municipal Awkache, de sus profesores y compañeros, de la Federación de Atletismo del Chubut y de Chubut Deportes. “Nos otorgan un montón de ayuda, ya sea dándonos la pista, las vallas para entrenar y también un estímulo. Eso nos ayuda muchísimo”, valoró Nimba.

Con esfuerzo, objetivos renovados y una fuerte identificación con la provincia, Nimba y Nara St Fort Lauren continúan trabajando para cerrar de la mejor manera la temporada y afrontar nuevos desafíos dentro del atletismo.