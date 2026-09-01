Se sorteó la Basketball Champions League Americas. El equipo de Comodoro Rivadavia integrará el Grupo C. La primera ventana será del 7 al 14 de diciembre.

Gimnasia tendrá de rivales en la BCLA a Pinheiros de Brasil y a Biguá de Uruguay

El campeón Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia ya conoce a sus rivales para una nueva experiencia internacional. Tras el sorteo realizado este martes en Miami, Estados Unidos, el conjunto dirigido por Pablo Favarel quedó ubicado en el Grupo C de la Basketball Champions League Americas 2026/27, junto a Pinheiros de Brasil y Biguá de Uruguay.

La competencia continental contará con 12 equipos distribuidos en cuatro grupos de tres integrantes. Además de Gimnasia, Argentina tendrá como representantes a Ferro Carril Oeste de Buenos Aires -campeón de la Liga Sudamericana- y Quimsa de Santiago del Estero, mientras que Brasil contará con SESI Franca, Minas y Pinheiros. Completan la competencia Astros de Jalisco (México), Real Estelí de Nicaragua, Aguada, Biguá, Peñarol -los tres de Uruguay- y Guaiqueríes de Margarita, Venezuela.

La primera ventana del Grupo C se llevará a cabo del 7 al 14 de diciembre, dando inicio al camino internacional del “Verde” en la temporada 2026/27. El equipo comodorense afrontará así un nuevo desafío luego de su consagración en la Liga Nacional, que le permitió obtener la clasificación a la máxima competencia de clubes del continente.

El Grupo C presentará dos importantes desafíos internacionales. Por un lado, Pinheiros, histórico club brasileño que cuenta con un título de la BCLA en su palmarés, obtenido en 2013.

Por el otro, Biguá, representante uruguayo que también volverá a competir en el máximo certamen continental.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la siguiente instancia de la competencia, en un camino que tendrá como gran objetivo alcanzar la definición continental. El campeón de la BCLA 2026/27 obtendrá, además, el derecho a representar a las Américas en la Copa Intercontinental FIBA 2027, certamen que este año jugará Boca Juniors, el último campeón de la BCLA.

NUEVA PRACTICA

EN EL SOCIOS

Mientras tanto, el plantel de Gimnasia realizó este martes por la mañana un nuevo entrenamiento en el Socios Fundadores, ya pensando en el viaje del domingo a Chile para jugar amistosos con el campeón chileno, Leones de Quilpué a disputarse en Puerto Aysén.

Los jugadores que entrenaron son los mismo que lo vienen haciendo en estos días. Es decir que estuvieron Emiliano Toretta, Marcos Chacón, Martiniano Dato, Valentín Forestier, Obiajulum Okafor, y los juveniles Jesús Centeno, Gino Balbo, Segundo Lasarte, Natalio Santacroce y Julián Salas.

Para las próximas horas se espera por el arribo del entrenador Pablo Favarel, del pívot Carlos Rivero, quienes estuvieron en la selección argentina para los Clasificatorios de la FIBA, como así también se sumarán Sebastián Carrasco y Felipe Inyaco, quienes integraron al combinado de Chile.

Para más adelante se espera por el arribo del pívot senegalés Amar Sylla, mientras que en noviembre, se sumará el ala pívot venezolano Anyelo Cisneros, quien se encuentra jugando en la Liga Profesional de México, con el equipo de Zacatecas.

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Detalle

Grupo A

Real Estelí (Nicaragua)

Astros de Jalisco (México)

Guaiqueríes (Venezuela)

Grupo B

Peñarol (Uruguay)

Ferro Carril Oeste (Argentina)

Minas (Brasil)

Grupo C

Gimnasia y Esgrima (Argentina)

Pinheiros (Brasil)

Biguá (Uruguay)

Grupo D

Franca (Brasil)

Quimsa (Argentina)

Aguada (Uruguay)

Foto: Liga Nacional