Victoria Ocampo Pilili obtuvo dos medallas de oro en Brasil

Fue en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia de Trampolín que se disputó en Belo Horizonte.

La gimnasta comodorense Victoria Ocampo Pilili consiguió dos medallas de oro en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia de Trampolín 2026, certamen disputado recientemente en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil.

Durante la competencia que se desarrolló del 24 al 30 de agosto, Ocampo Pilili logró el primer puesto en la especialidad de Trampolín individual. Además, sumó su segunda presea dorada al alcanzar la primera posición en la competencia de Sincronizado mixto, junto con su compañero Bruno Mastronardi, cerrando así una destacada participación sudamericana.

Asimismo, consiguió el tercer lugar en Sincronizado Trampolín femenino, junto con su compañera Camila Barbieri, y se desempeñó en la categoría Senior, alcanzando el quinto puesto en Doble Minitramp, consolidando una actuación sobresaliente en múltiples disciplinas.

El camino hacia este podio presentó un desafío particular. Durante la preparación para este certamen, la atleta sufrió una lesión que la dejó al borde de quedar desafectada de la competencia. Sin embargo, dos meses antes del torneo comenzó su proceso de recuperación, logrando sortear este contratiempo físico para llegar a Brasil en óptimas condiciones.

Victoria, quien dio sus primeros saltos y forjó sus raíces deportivas en Comodoro Rivadavia de la mano de la Escuela Municipal, tomó la decisión hace aproximadamente dos años de instalarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este importante paso en su carrera tuvo como objetivo profundizar sus entrenamientos y enfocarse de lleno en el alto rendimiento. Hoy, ese camino de enorme sacrificio, esfuerzo y dedicación da sus frutos con estos dos títulos continentales.

A la par de este gran presente deportivo, Victoria Ocampo Pilili cursa sus estudios universitarios en Kinesiología y Fisiatría. Su preparación técnica y física diaria está a cargo del entrenador Claudio Adorno de AC Trampolín, y en ese mismo espacio donde lleva a cabo su formación, también se desempeña como profesora dictando clases de gimnasia, transmitiendo su experiencia a nuevas generaciones.

Entre sus objetivos deportivos se encuentra continuar su crecimiento técnico y competitivo, con el propósito de llevar su nivel a instancias de mayor exigencia y avanzar en la categoría Senior, ya que se encuentra clasificada para los Campeonatos Sudamericanos, Panamericano y Mundial. Victoria se caracteriza por su compromiso, constancia, disciplina y perseverancia, cualidades fundamentales para afrontar las exigencias físicas, técnicas y psicológicas propias de la Gimnasia de Trampolín de alto rendimiento.

Por último, Victoria resalta especialmente a Comodoro Deportes por el acompañamiento a través de una beca deportiva de alto rendimiento, un apoyo fundamental para continuar creciendo en el deporte y avanzar en su formación. También agradeció el enorme esfuerzo de sus padres, Leticia Pilili y Bruno Ocampo, quienes siempre están con el aliento y el esfuerzo en cada uno de sus logros.

El Campeonato Sudamericano de Gimnasia de Trampolín 2026, que se llevó adelante en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil, con la participación de más de 300 atletas de ocho países de Sudamérica.