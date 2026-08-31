Samantha Acosta y su primera experiencia mundialista representando a la Argentina

La judoca comodorense representó a la selección nacional en el Campeonato Mundial Cadete que se realizó en Guayaquil, Ecuador.

La judoca chubutense Samantha Acosta regresó de una experiencia inolvidable tras representar a la selección argentina en el Campeonato Mundial Cadete de Judo, disputado del 19 al 23 de agosto en Guayaquil, Ecuador.

La deportista de Comodoro Rivadavia, de 16 años, afrontó por primera vez una competencia mundialista, formando parte del seleccionado nacional en la categoría Cadetes hasta 48 kilogramos.

Acosta llegó a esta importante cita internacional atravesando un gran presente deportivo y ubicada en lo más alto del ranking argentino de su divisional.

Luego de su participación, la joven judoca destacó todo lo vivido junto al equipo argentino y el aprendizaje que significó competir en el máximo nivel internacional.

“Fue una experiencia re linda, muy tremenda. La Selección fue increíble, hubo muy buen compañerismo y amabilidad. La competencia es de las cosas más lindas que podés experimentar”, expresó Acosta al recordar su paso por Ecuador.

La presencia de Samantha en el Mundial fue el resultado de un destacado recorrido durante la temporada. Entre sus actuaciones sobresalen las medallas de oro obtenidas en el Nacional Apertura y en diferentes competencias nacionales, resultados que le permitieron consolidarse entre las principales judocas juveniles del país.

Más allá de vestir la celeste y blanca, Samantha remarcó también el orgullo que significa llevar a Chubut y Comodoro Rivadavia a escenarios internacionales.

“Representar a Chubut es una pasión tremenda. Son cosas muy lindas de poder representar, al igual que a la Argentina. Es re lindo ser parte de la Selección”, aseguró.

La deportista también valoró especialmente a quienes forman parte de su camino: “Muchas gracias a todos los que me ayudan, a los que colaboran y a los que siempre están conmigo”.

Desde Chubut Deportes se acompaña y destaca el crecimiento de Samantha Acosta, quien continúa representando al deporte chubutense en competencias de primer nivel. Su presencia en una cita mundialista refleja el desarrollo de los jóvenes talentos de la provincia y el camino que vienen construyendo dentro del alto rendimiento.

Con apenas 16 años, Acosta continúa dando pasos importantes dentro del judo nacional e internacional, llevando la representación de Comodoro Rivadavia, Chubut y Argentina a una de las competencias más importantes de su categoría.