Handball: el Provincial de Menores coronó a sus campeones en Esquel

Este domingo en el gimnasio municipal de Esquel finalizó el Torneo Provincial de Menores de Handball, donde los comodorenses de “Nueva Generación” y las jóvenes madrynenses de “Kaizen”se coronaron campeones.

Con la organización de la Municipalidad de Esquel, la Federación chubutense de handball y el apoyo del gobierno provincial a través de Chubut Deportes se realizaron los tres días de competencia en el "León Camilo Catena" de Esquel y en el polideportivo "Eduardo Bjerring" de Trevelin.

El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes y el intendente de Esquel, Matías Taccetta coronaron a los ganadores, junto al subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, el gerente de Chubut Deportes: Lucas De Godos y el coordinador del polideportivo de Trevelin; Julio Carrillo.

Milton Reyes destacó el trabajo de la organización del torneo, y el apoyo de las familias para llevar adelante esta competencia en particular, y también la vida deportiva de cada jugador. Además, resaltó la seriedad y el compromiso de la Federación Chubutense de Handball, para que la disciplina siga creciendo. El presidente de Chubut Deportes también remarcó la importante incorporación del handball a los Juegos Patagónicos, y recordó que ambos seleccionados chubutenses se coronaron campeones en esta primera incursión, donde se midió ante los demás seleccionados patagónicos. “A ustedes chicos, les digo: Vayan soñando con ponerse la ropa de la selección de Chubut”, sentenció Reyes.

El subsecretario de Deportes de Esquel, Hernán Maciel felicitó a todas las delegaciones que compitieron en este torneo. También confirmó que para el año próximo la ciudad de Esquel, tendrá un nuevo gimnasio municipal con un piso reglamentario para seguir desarrollando el deporte, luego de la decisión política del gobernador Ignacio Torres y el intendente Matías Taccetta.

En el acto de cierre, la organización destacó a los jugadores: Bianca Badie, Nazareno Schulz y Luca Martinez Recalde; quienes compitieron integrando la selección provincial en el Campeonato Argentino de Cadetes disputado en Mendoza, donde las damas fueron campeonas y los caballeros alcanzaron el tercer lugar. También distinguieron a los técnicos: Matías Cornejo y Martín Mansilla, quienes integraron los cuerpos técnicos en el certamen nacional.

Arqueros distinguidos del Torneo Provincial de Menores

Emilia Beatove de (Escuela Municipal de Handball Esquel)

Leonel Mux (Apel Puerto Madryn)

Jugadores Destacados:

Luna Rodríguez Miguez (Kaizen de Puerto Madryn)

Ciro Avendaño (Nueva Generación de Comodoro Rivadavia)

La clasificación

Campeones Caballeros: Nueva Generación (Comodoro Rivadavia)

2° APEF de Puerto Madryn

3° Escuela Municipal de El Maitén

4° Escuela Municipal de Esquel

5° Escuela Municipal de Trevelin

6° Cumehue de Trelew

7° Cordillera

8° Km 5 de Comodoro Rivadavia

Campeonas Femeninas: Kaizen (Puerto Madryn)

2° Escuela Municipal de Esquel

3° Escuela Municipal de El Bolsón

4° Municipal 4 de Comodoro Rivadavia

5° Municipal 1 de Comodoro Rivadavia

6° Cumehue de Trelew

7° Escuela Municipal de El Maitén

8° Escuela Municipal de Trevelin