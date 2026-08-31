La capitana del seleccionado argentino de hockey apuntó contra la gestión de Javier Milei. Granatto pidió mejoras en las condiciones de entrenamiento e infraestructura para el deporte desde el Estado nacional.

"Si esto lo hicimos con lo que teníamos, imagínate con mas apoyo"

Las Leonas arribaron a la Argentina tras coronarse campeonas en el Mundial 2026 femenino de hockey sobre césped, y la capitana María José Granatto apuntó contra el gobierno de Javier Milei, al cual le solicitó "más inversión" para el deporte.

La líder del seleccionado no tuvo filtros en su arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y lanzó: "Es un poco nuestra esencia, lo que hace a nosotras. Sabemos que, como argentinas, todo nos cuesta un poquito más, pero ojalá que esto sea un puntapié para que todo mejore".

MAJO GRANATTO PIDIÓ MÁS INVERSIÓN EN EL DEPORTE TRAS EL MUNDIAL GANADO POR LAS LEONAS



“Necesitamos mucho más inversión en el deporte. Si esto lo hicimos con lo que tenemos, imaginate con más apoyo”



"El deporte es inclusión, es derecho, es igualdad. Y creo que nosotras… — doble amarilla (@okdobleamarilla) August 31, 2026

"Para que las condiciones mejoren, para que tengamos realmente la importancia que necesitamos para que este deporte siga creciendo", resaltó.

Posteriormente, describió la importancia de este tercer título mundial para Argentina: "Pesa. Un montón pesa. Todos estos años de esfuerzo, años de soñarlo, muchas derrotas también. Muchas derrotas porque hubo que pasarlas para hoy poder levantarla. Y no cambio nada. Todo lo que vivimos, todo lo que trabajamos para que esto sea posible".

Por último, aprovechó para mandarle un mensaje a todas las jóvenes que están dando sus primeros pasos en el deporte: " Que sueñen, que sueñen siempre. Con esfuerzo, con sueños y oportunidades a veces las cosas se dan. Que disfruten mucho que es el deporte más lindo del mundo".