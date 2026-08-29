Las Leonas son campeonas del mundo: 3-1 a Países Bajos

El seleccionado argentino femenino de hockey superó por 3 a 1 a Países Bajos en los shoot-outs, después de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, y conquistó la tercera estrella de su historia. María José Granatto convirtió el gol de Las Leonas y Cristina Cosentino fue determinante en la definición.

Las Leonas volvieron a alcanzar lo más alto del hockey mundial. El equipo dirigido por Fernando Ferrara se consagró de manera invicta en un Wagener Hockey Stadium colmado y ante Países Bajos, el seleccionado local, vigente campeón olímpico y defensor del título mundial.

Argentina llegó invicta a su segunda final mundialista consecutiva, con cuatro victorias y dos empates. Países Bajos, por su parte, había ganado sus seis encuentros y se presentaba ante su público con puntaje ideal.

Durante el primer cuarto, Argentina salió a jugar con personalidad pese al estadio lleno y al marco mayoritariamente favorable al conjunto local. Las Leonas controlaron la bocha durante los primeros minutos y buscaron instalarse en campo rival. Cuando restaban tres minutos, Países Bajos construyó una de sus mejores aproximaciones, pero Cristina “la China” Cosentino respondió con una gran atajada para mantener el marcador sin goles.

En el segundo período, las defensas se impusieron y el juego se concentró principalmente en la mitad de la cancha, sin situaciones claras de peligro para ninguno de los dos seleccionados. A falta de apenas 50 segundos, Países Bajos consiguió su primer córner corto del encuentro y Yibbi Jansen convirtió para establecer el 1 a 0 en el minuto 30.

Apenas habían transcurrido 30 segundos del tercer cuarto cuando Países Bajos dispuso de un nuevo córner corto. Cosentino y Juana Castellaro respondieron con firmeza para neutralizar la ejecución y permitir una rápida salida de contraataque, aunque la defensa neerlandesa logró frenar el avance argentino. A los tres minutos, una buena acción de Sofía Cairo derivó en el primer córner corto de Las Leonas, pero el conjunto local consiguió defenderlo.

Argentina continuó creciendo y buscando la igualdad. Una gran jugada individual de María José Granatto terminó en una infracción y en un nuevo córner corto para el seleccionado nacional, pero la arquera Anne Veenendaal respondió con una destacada atajada. Cuando restaba un minuto para el cierre del período, Las Leonas volvieron a contar con una oportunidad desde la jugada fija. La primera ejecución fue defendida y generó otro córner corto, aunque Argentina no pudo aprovechar la repetición.

En el último cuarto, Países Bajos consiguió una nueva jugada fija a los cinco minutos, pero Cosentino volvió a responder con seguridad. Las Leonas reaccionaron y, cuando restaban nueve minutos, una gran conducción de Victoria Granatto terminó en un córner corto. La defensa local neutralizó la primera ejecución y también respondió ante la repetición.

Argentina mantuvo la presión y a los nueve minutos dispuso de su séptimo córner corto del partido. En esta oportunidad, María José Granatto apareció para desviar la bocha y convertir el 1 a 1 en el minuto 54. El empate desató el festejo argentino en un estadio repleto y llevó la definición del título mundial a los shoot-outs.

Argentina comenzó la serie defendiendo y Pien Sanders no pudo convertir el primer intento neerlandés. Victoria Granatto asumió la primera ejecución nacional y marcó para colocar el 1 a 0. Luego, Cosentino contuvo el intento de Felice Albers y Brisa Bruggesser amplió la ventaja argentina con una gran definición.

Marijn Veen consiguió el único gol de Países Bajos en la serie. Zoe Díaz convirtió en la siguiente ejecución argentina, pero las locales solicitaron una revisión de video y la acción no fue validada. La China volvió a agigantarse para detener el intento de Freeke Moes y dejó el título en manos de Sofía Cairo. La argentina convirtió frente a Veenendaal, selló el 3 a 1 y desató la celebración de las nuevas campeonas del mundo.

Con esta consagración, Las Leonas sumaron su tercera estrella después de los títulos obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010. Argentina disputó la séptima final mundialista de su historia y volvió a quedarse con el trofeo 16 años después de su última conquista.

La definición representó el décimo enfrentamiento entre Argentina y Países Bajos en Mundiales de mayores y la quinta final entre ambos seleccionados. Las Leonas se consagraron ante las neerlandesas en 2002, 2010 y 2026, mientras que Países Bajos se había impuesto en 1974 y 2022.

Argentina completó el Mundial sin derrotas, con cuatro triunfos y tres empates en tiempo reglamentario. En la final terminó con el invicto del seleccionado local, que había ganado todos sus partidos, y conquistó el título frente al vigente campeón olímpico y defensor de la corona mundial.

FORMACION ARGENTINA

Las Leonas iniciaron el encuentro con Cristina Cosentino; Sofía Toccalino, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Agostina Alonso, María José Granatto, Sofía Cairo, Eugenia Trinchinetti, Juana Castellaro, Julieta Jankunas y Zoe Díaz.

Como suplentes estuvieron Mercedes Artola, Victoria Sauze, Victoria Granatto, Lara Casas, Victoria Miranda, Emma Knobl y Brisa Bruggesser. Ingresaron todas las jugadoras de campo, mientras que Artola permaneció en el banco.

María Paula Ortiz y Milagros Alastra fueron las dos jugadoras de reserva para este encuentro.

Prensa CAH. Foto: FIH