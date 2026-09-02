Comodoro Jump programa un viaje con fines solidarios

La institución de mini tramp viajará a Gaiman para ser parte de una master class solidaria el domingo 13 de septiembre, y ayudar a recaudar fondos para la madre de un niño que tiene un problema de salud y debe tratarse en Buenos Aires.

Quince instructoras de mini tramp de nuestra ciudad concretarán un viaje a Gaiman que tendrá fines solidarios, ya que el 13 de septiembre serán partícipes de una master class para ayudar a Daiana, una madre que tiene que recaudar fondos para viajar a Buenos Aires por un tema de salud de su hijo.

Para coordinar, planificar y trabajar en la visita a la localidad del Valle de Chubut, integrantes de Comodoro Jump se reunieron con el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez.

Tras el encuentro, la instructora Yanina Sanhueza explicó que “vamos a Gaiman a acompañar a Daiana, quien es una mamá que debe viajar a Buenos Aires por unos problemas de salud que tiene su hijo. La reunión con Hernán (Martínez) fue muy positiva, él siempre nos acompaña y estamos re contra agradecidas del Ente Comodoro Deportes que está para nosotras”.