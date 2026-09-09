El agua vuelve a Comodoro tras el mantenimiento del sistema de acueductos

Los trabajos de mantenimiento programados en el Sistema Acueductos concluyeron ayer de manera satisfactoria y dentro del tiempo estipulado, en el marco del Plan Anual de Mantenimiento de la SCPL.
A partir de la madrugada de este miércoles 9 de septiembre comenzó la normalización progresiva del servicio de agua en los barrios que habían sido afectados por la interrupción del suministro.
Desde la entidad solicitaron a los vecinos realizar un uso racional del agua mientras avanza la recuperación del servicio.