La SCPL informó que durante la madrugada comenzó la recuperación paulatina del suministro en los barrios afectados por la interrupción. Los trabajos programados finalizaron ayer dentro del plazo previsto.

El agua vuelve a Comodoro tras el mantenimiento del sistema de acueductos

Los trabajos de mantenimiento programados en el Sistema Acueductos concluyeron ayer de manera satisfactoria y dentro del tiempo estipulado, en el marco del Plan Anual de Mantenimiento de la SCPL.

A partir de la madrugada de este miércoles 9 de septiembre comenzó la normalización progresiva del servicio de agua en los barrios que habían sido afectados por la interrupción del suministro.

Desde la entidad solicitaron a los vecinos realizar un uso racional del agua mientras avanza la recuperación del servicio.