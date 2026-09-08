La SCPL avanza con la instalación de luminarias en Fortín Chacabuco

La SCPL, junto al Regimiento de Infantería Mecanizado 8 "General O'Higgins", presentó este martes la obra de alumbrado público en el barrio Fortín Chacabuco, una iniciativa llevada adelante entre ambas instituciones y que permitirá brindar iluminación al camino de acceso a la zona.

La actividad se desarrolló en las inmediaciones del regimiento y contó con la presencia del comandante de la IX Brigada Mecanizada, coronel mayor Pablo Gerardo Giordano; el segundo comandante, coronel Juan Pablo Toñanez Alaimo; el jefe del Regimiento de Infantería Mecanizado 8, teniente coronel Christian Mauricio Obella; y demás autoridades y personal del Ejército.

En representación de la SCPL, participaron el presidente del Consejo de Administración, Franco Domizzi; el vicepresidente, Fernando Vásquez; el responsable del área técnica del Servicio de Energía, Fabián Donato; el coordinador comercial, Benjamín Cusumano, y la coordinadora institucional, Laura Cambareri.

El encuentro también sirvió para poner en valor el trabajo articulado entre la Cooperativa y la IX Brigada Mecanizada, en el marco de un vínculo institucional que permite dar respuesta a las necesidades de infraestructura de las instalaciones del Ejército en la zona norte de la ciudad.

En este caso puntual, la obra resultó clave para garantizar que las 127 familias que residen en el barrio militar Fortín Chacabuco, y el personal que trabaja en el regimiento, cuenten con un servicio de alumbrado público acorde a sus necesidades, mejorando la accesibilidad y la seguridad lumínica del camino que utilizan a diario.

Al respecto, el comandante de la IX Brigada Mecanizada destacó que “esta iniciativa de los jefes de elementos del cuartel, con la colaboración y la buena predisposición de la SCPL, realmente significa algo fundamental para el regimiento. El tránsito en toda esta zona se ha incrementado sensiblemente en función de la población y de la escolarización de los vecinos de Standart, que asisten también a la escuela que se encuentra dentro de nuestro barrio militar, por lo que esto que antes era un punto perdido en el desierto ahora, se volvió un punto neurálgico que necesita una iluminación acorde”.

Los trabajos, que demandaron aproximadamente 20 días, contemplaron el tendido de 1.050 metros de cable y el izado de 40 postes para llevar alimentación eléctrica y alumbrado al camino de acceso al barrio. Sobre esa estructura se montaron, además, 37 artefactos LED de 180 W, que ya iluminan el tramo. Durante las primeras semanas se realizó el tendido de la línea, con la colocación de los postes y el cableado, y en la etapa final se instalaron los artefactos lumínicos.

Al respecto, Giordano agregó que “estas dos primeras fases nos han permitido volver a encontrarnos dentro de esta tendencia de progreso que tiene la ciudad hace muchos años, y ahora estamos conversando con la SCPL por la tercera etapa para que la iluminación nos una con el barrio Standart y así poder tener un nivel de seguridad óptimo para todo nuestro personal y para todos aquellos que también circulan hacia el barrio”.

Por su parte, el presidente del Consejo de Administración de la SCPL, Franco Domizzi, resaltó que “esta obra de alumbrado público que inauguramos hoy resulta fundamental para el acceso al regimiento y al barrio. Por supuesto toda la coordinación previa con el Ejército, nos permitió ponernos de acuerdo e iluminar un sector fundamental de más de un kilómetro de largo, que es justamente la entrada a los cuarteles. En esta dos primeras etapas se ha realizado una instalación de 40 postes, con 37 luminarias de tecnología LED, que van a mejorar significativamente la seguridad del tránsito para el ejército y para los vecinos de las zonas aledañas”.

Además, resaltó la operación técnica llevada adelante por el personal del Servicio de Energía de la SCPL, que ejecutó la obra en un plazo óptimo y de la oficina técnica que lleva adelante los proyectos de las diversas etapas.

“Estamos también conversando por una obra complementaria, una tercera etapa, para iluminar el tramo que quedó por fuera en esta instancia, y así completar el alumbrado público de todo el acceso a esta zona”, afirmó Domizzi.

De este modo, la actualización y el recambio de artefactos lumínicos en distintos puntos de la ciudad forma parte de una política sostenida por la SCPL, que entiende a la iluminación como un factor central para la calidad de vida de los vecinos, mejorando la visibilidad y seguridad del tránsito vehicular y peatonal diario.