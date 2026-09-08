Martes ventoso con una máxima de 15 grados

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada parcialmente nublada, con viento del sudoeste y ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

Este martes 8 de septiembre tendrá cielo parcialmente nublado durante toda la jornada en Comodoro Rivadavia. La temperatura partirá de los 6 grados durante la mañana, alcanzará una máxima de 15°C por la tarde y descenderá a 10°C durante la noche.

El viento será uno de los protagonistas del día. Soplará del sudoeste, con velocidades de entre 32 y 41 km/h durante la mañana y la tarde, mientras que por la noche cambiará al oeste. Las ráfagas más intensas se esperan durante las primeras horas, con registros de entre 60 y 69 km/h, y luego se ubicarán entre 51 y 59 km/h.

El pronóstico mantiene en 0% la probabilidad de precipitaciones para los tres períodos de este martes.

Para el miércoles se prevé una máxima de 16°C, con cielo mayormente nublado hacia la tarde y la noche. El jueves, en tanto, la temperatura llegará a 12°C, con condiciones mayormente nubladas y vientos del sudoeste y sur.