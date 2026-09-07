Lunes con cielo inestable y una máxima de 12 grados

El inicio de semana tendrá temperaturas bajas, escasa nubosidad y viento moderado. El martes aumentará la intensidad del viento, con ráfagas de hasta 59 km/h.

El lunes se presentará con condiciones variables a lo largo de la jornada. Durante la mañana se espera cielo ligeramente nublado, una temperatura de 5 grados y viento del noroeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde, el cielo estará algo nublado y la temperatura alcanzará los 12 grados, con viento del oeste de entre 7 y 12 km/h. Hacia la noche, el cielo estará parcialmente nublado, con 7 grados y viento del este en el mismo rango de velocidad.

El Servicio Meteorológico Nacional no prevé precipitaciones para ninguna de las franjas horarias del lunes.

La situación cambiará el martes, cuando el viento gane intensidad. La jornada tendrá cielo parcialmente nublado durante todo el día, con una mínima de 5 grados y una máxima de 14. Durante la tarde y la noche, el viento alcanzará velocidades de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 51-59 km/h.

El miércoles continuará el cielo mayormente nublado, con temperaturas de entre 7 y 15 grados. El viento del oeste y sudoeste se mantendrá entre 32 y 41 km/h, acompañado por ráfagas de hasta 59 km/h.