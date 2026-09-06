Newbery festejó en el clásico ante Huracán

Le ganó 2-0 en el marco de la 2ª fecha de la Zona 5 de la Región Patagonia del Torneo Regional Federal Amateur. Los goles fueron de Villalba y Astudillo. De esa manera, el “Lobo” comparte la cima con la CAI, su próximo rival.

Jorge Newbery se quedó este domingo con el clásico del fútbol comodorense al imponerse de local por 2-0 ante Huracán, en el marco de la 2ª fecha de la Zona 5 de la Región Patagonia del Torneo Regional Federal Amateur.

El partido, que se jugó en La Madriguera del barrio 9 de Julio, se desarrolló sin público visitante, bajo el arbitraje del caletense Bruno Maldonado.

Luego de un primer tiempo sin abrir el marcador, las emociones llegaron en la segunda etapa y en ambas ocasiones por parte del dueño de casa.

En ese contexto, el primer grito de gol del “Lobo” fue de Lucas Villalba, mientras que minutos más tarde, Bautista Astudillo, puso las cosas 2-0.

De esa manera, el elenco que dirige Mauricio Laburdette, logró su segunda victoria en el certamen, que le permite seguir en la cima de la Zona 5, junto con la Comisión de Actividades Infantiles, ambos con 6 puntos.

En cambio, para el elenco de Jorge Montesino, significó la segunda derrota en fila que lo deja en el fondo de la tabla sin unidades, las mismas que Rada Tilly, pero el “Globo” tiene peor diferencia de gol (-5), que el conjunto “Aurinegro” (-3).

En la próxima fecha, habrá duelo de líderes entre Jorge Newbery y la CAI, mientras que Huracán buscará levantar cabeza ante Rada Tilly, quien también todavía no sumó punto alguno.

Panorama de la 2ª fecha

SABADO 5

- CAI 2 (Nicolás Abregú 2) / Rada Tilly 1 (Román Ivanoff).

DOMINGO 6

- Jorge Newbery 2 (Lucas Villalba y Bautista Astudillo) / Huracán 0.

Próxima fecha (3ª)

- Jorge Newbery vs CAI.

- Huracán vs Rada Tilly.