El duelo de líderes terminó en empate y Ameghino se afianza

Se disputó este sábado la 5ª fecha del torneo Zonal B Clausura de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde siguen mandando los mismos equipos.
El duelo de punteros de la zona A, entre Manantiales Behr de Ciudadela y Deportivo Roca, terminó empatado 1-1 y ahora les pisa los talones Tiro Federal, que goleó 5-1 a Talleres Juniors. Mientras tanto, Camioneros vapuleó 7-0 a Comodoro FC y sostiene su levantada.
En la zona B, Florentino Ameghino continúa liderando de manera invicta, tras golear 3-0 a Ferrocarril del Estado en el interzonal, disputado en Km 5. El CAFA mantiene la distancia de tres unidades sobre Caleta Córdova, el escolta invicto -con un encuentro pendiente-, que derrotó 3-2 a Oeste Juniors. En los otros partidos del grupo, Stella Maris aplastó 7-1 a Universitario y San Martín y Nueva Generación igualaron 1-1.
Programa 5ª fecha
Zona A
- Manantiales Behr de Ciudadela 1 / Deportivo Roca 1.
- Comodoro FC 0 / Camioneros Patagónicos 7.
- Tiro Federal 5 / Talleres Juniors 1.
Zona B
- Caleta Córdova 3 / Oeste Juniors 2.
- San Martín 1 / Nueva Generación 1.
- Stella Maris 7 / Universitario 1.
Interzonal
- Ferrocarril del Estado 0 / Florentino Ameghino 3.