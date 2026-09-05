Ciudadela y Roca no se sacaron ventaja y Tiro se acercó a un punto en la zona A. Por su parte, el CAFA goleó a Ferro en el interzonal y mantiene la distancia en lo más alto de la zona B.

El duelo de líderes terminó en empate y Ameghino se afianza

Ameghino goleó a Ferro en Km 5 y sigue invicto, en lo más alto de la zona B.

Se disputó este sábado la 5ª fecha del torneo Zonal B Clausura de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde siguen mandando los mismos equipos.

El duelo de punteros de la zona A, entre Manantiales Behr de Ciudadela y Deportivo Roca, terminó empatado 1-1 y ahora les pisa los talones Tiro Federal, que goleó 5-1 a Talleres Juniors. Mientras tanto, Camioneros vapuleó 7-0 a Comodoro FC y sostiene su levantada.

En la zona B, Florentino Ameghino continúa liderando de manera invicta, tras golear 3-0 a Ferrocarril del Estado en el interzonal, disputado en Km 5. El CAFA mantiene la distancia de tres unidades sobre Caleta Córdova, el escolta invicto -con un encuentro pendiente-, que derrotó 3-2 a Oeste Juniors. En los otros partidos del grupo, Stella Maris aplastó 7-1 a Universitario y San Martín y Nueva Generación igualaron 1-1.

Programa 5ª fecha

Zona A

- Manantiales Behr de Ciudadela 1 / Deportivo Roca 1.

- Comodoro FC 0 / Camioneros Patagónicos 7.

- Tiro Federal 5 / Talleres Juniors 1.

Zona B

- Caleta Córdova 3 / Oeste Juniors 2.

- San Martín 1 / Nueva Generación 1.

- Stella Maris 7 / Universitario 1.

Interzonal

- Ferrocarril del Estado 0 / Florentino Ameghino 3.