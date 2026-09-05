Matías Rossi logró su pole Nº 30 en una ajustada clasificación

El piloto de Del Viso se quedó con el mejor tiempo en la séptima clasificación de la temporada que el TC2000 llevó a cabo en el autódromo de Junín.

En una tarde con sol, mucho viento y buen marco de público, se disputó en el autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín la séptima clasificación del año para el 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina, que se tuvo una definición ajustada entre la experiencia de Matías Rossi y la juventud de Francisco Monarca y Lucas Carabajal. Fue el seis veces campeón argentino de la categoría el que se quedó sobre la parte final con la pole position, la Nº30 en su historial y la 4º en 2026, para sumar puntos importantes en su defensa del título.

El piloto de Del Viso aprovechó el ritmo del Toyota Corolla Cross GR-S #1 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA para dar una vuelta perfecta y bajarle el tiempo a Monarca, que parecía que se quedaba con el “1”. Matías marcó un tiempo de 1m22s820/1000 a una velocidad promedio de 182,565 km/h. dejando segundo al joven piloto de Tigre que reaparece este fin de semana en la categoría.

El último en salir a buscar la pole fue Lucas Carabajal, que había dominado los entrenamientos. El chaqueño dejó todo en su único intento y por muy poco no se le dio.

Finalmente, Rossi festejó ser el más rápido en la clasificación después de dos carreras. Su última pole había sido el 23 de mayo de 2026 en Salta (Fecha 4). Segundo quedó Lucas Carabajal con el VW Nivus #81 del Halcón Motorsport a 0.028/1000 y tercero Francisco Monarca con el Chevrolet Cruze #23 del Proracing a 0.100/1000.

Cuarto terminó Emiliano Stang con el Toyota Corolla Cross GR-S #162 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA y quinto el local Franco Morillo con la Chevrolet Tracker #64 del YPF Elaion Auro Proracing. Marcelo Ciarrocchi finalizó sexto con el Fiat Pulse #25 del ATR Racing y al invertirse los seis primeros lugares largará primero en la final del domingo.

Facundo Aldrighetti (Honda ZR-V #83 – Honda YPF Racing), Franco Vivian (Chevrolet Tracker #57 – YPF Elaion Auro Proraicng), Valentín Yankelevich (Toyota Corolla Cross GR-S #5 – Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) y Nicolás Traut (Chevrolet Cruze #7 – Proracing) completaron los diez primeros lugares.

Matías Rossi, el más rápido de la clasificación del TC2000 en Junín dijo: “Es un desafío para mí mantenerme en este ritmo para quedarme con la pole position porque hay chicos jóvenes y rápidos. Le tengo que agradecer al equipo Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA por el SUV que me dieron al momento de la clasificación. Dependiendo el ritmo que tenga mañana, veremos cómo será el cambio de neumático”.

El TC2000 reanudará su actividad este domingo a las 9:45 con el “warm-up” y a las 13 con la final a 35 minutos más 1 vuelta, que tendrá el condimento extra del cambio de neumático y a Marcelo Ciarrocchi con el Fiat Pulse #25 del ATR Racing largando primero.

Todas las alternativas las podrán seguir de 10 a 14h por la señal de TyC Sports 2, TyC Sports Play y el streaming de Carburando por el Canal de Youtube.