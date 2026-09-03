Arian Gómez encara la recta final del año y sueña con el automovilismo nacional

Arian Gómez entra en la recta final de la temporada 2026 liderando el campeonato del Turismo Pista Gol, una categoría que lo tiene en lo más alto con doce puntos de diferencia sobre su perseguidor.
El piloto alcanzó esa posición gracias a que en las seis fechas que se corrieron pudo subir al podio en cinco oportunidades, dentro de las cuales logró dos victorias. Quedan cuatro fechas, una doble en Trelew y dos en Comodoro Rivadavia, la última en nuestra ciudad será especial porque sumará puntaje y medio.
Gómez arrancó de niño en el karting y lleva 13 años corriendo, en ese trayecto ganó cuatro torneos y otro lo hizo compitiendo en Trelew, ahora intentará sumar un pergamino más.
Asimismo, anhela con volver a los circuitos nacionales, donde ya tuvo experiencia en el Turismo Pista.
“Visitamos a Hernán Martínez para planificar lo que queda del año, estamos punteros en el campeonato del Turismo Pista Gol y de a poquito se va complicando más con el presupuesto, pero estamos más que firmes”, comenzó Arian.
Y detalló que “venimos punteros con doce puntos de diferencia, de seis carreras en cinco hice podio, de las cuales gané dos carreras consecutivas, así que hay que tratar de mantener todo tal cual lo venimos haciendo para poder lograr el objetivo que tanto buscamos”.
Por otra parte, sigue pensando en “el objetivo de volver a correr una temporada completa afuera, estamos luchando por eso”.
“En la reunión nos fue más que bien, estamos re contra agradecidos con el Ente Comodoro Deportes y Hernán Martínez, siempre nos brindan una ayuda”, sentenció el automovilista.