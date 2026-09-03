Malco Onieva recibe el acompañamiento de Comodoro Deportes

El kickboxer amateur ya tiene cuatro cintos regionales y sigue su crecimiento en el Team Antileo, a las órdenes de Marcos Antileo desde los cuatro años.

El presidente del Ente Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, recibió en su despacho la visita de Malco Onieva, joven peleador amateur de kickboxing, quien estuvo acompañado por su entrenador, Marcos Antileo.

Se trató de una reunión de presentación del atleta, para la confirmación del acompañamiento del Ente a su carrera deportiva, que tiene su formación desde los cuatro años en el kickboxing.

“La reunión fue más que nada para tener una pequeña ayuda para la carrera deportiva. La situación económica está complicada, y voy a los entrenamientos a pie, en colectivo, no me suplemento, solo proteínas y entrenamientos para tener un buen rendimiento todos los días”, comentó Malco Onieva, de 16 años.

El atleta comodorense hoy posee cuatro cintos patagónicos, ganados en el Super 4 en Rawson, en Las Heras, el Festival Binacional en Comodoro y el último en Guerra de Leones VII. Viene de ganar en un festival realizado en Sierra Grande, y al respecto, expresó: “Me fue muy bien. Fue una revancha del Ragnarok en abril en Trelew. Fue victoria en decisión unánime”.

“Quiero seguir mejorando, mejorar mi carrera, poder llegar a semipro y en más adelante poder ser profesional”, cerró.

LOS FRUTOS DE LA ESCUELITA

Onieva fue acompañado en la reunión por su entrenador, Marcos Antileo, quien apuntó: “Arrancamos hace muchos años en esto, somos una de las primeras escuelas en Comodoro. Se trabajó con una escuelita, el fruto lo estamos viendo con el paso de los años. Tenemos pequeños que hacen exhibiciones, en su momento Malco arrancó así, luego fue haciendo sus combates y hoy vemos los frutos con sus 16 años. Contento cómo va su carrera deportiva y escolar, porque le inculcamos que siga sus estudios. Que vaya todo de la mano e irá todo muy bien”.

“El acompañamiento del Ente lo tenemos hace muchos años, siempre nos reciben bien, nos preguntan cómo van los chicos, desde el más pequeño hasta los semipro activos. Siempre agradecidos con el Ente por la colaboración y la ayuda a los chicos. Agradecidos por la atención de Hernán, las buenas palabras hacia Malco para su carrera deportiva”, agregó Antileo.

MAS TRIUNFOS EN SIERRA GRANDE

El último fin de semana el Team Antileo compitió en el Polideportivo Municipal de Sierra Grande (Río Negro), con triunfos para Malco Onieva, Adrián Cárcamo, Valentin Manrique, Jonathan Uribe, Soledad Bejar y la derrota en desempate para Brisa Onieva, en combate de fondo.

“Nos fue muy bien. Ganamos cinco peleas y la última pelea fue empate. Como era la pelea de fondo, fueron a un desempate, y fue decisión dividida para la local. Muy contento por el rendimiento de todos, fue lindo el show que dieron los chicos y el trato de la organización hacia nosotros. Nos vinimos muy contentos de Río Negro”, resaltó el director del Team Antileo.

“Queremos cerrar la fecha que siempre hacemos en Comodoro, en lo posible para noviembre. Luego tenemos algunos viajes tanto en la región como afuera del país. Por acá, viajaremos a competencias en Las Heras, Puerto Madryn, Rawson y Pico Truncado. Serán competencias seguidas así que hasta fin de año tenemos trabajo duro”, explicó Marcos Antileo.

El gimnasio del Team Antileo se encuentra en calle Carrero Patagónico 3368 (Bº Juan XXIII), abierto de lunes a viernes de 8:00 a 23:00, con distintas actividades.

“El fuerte del gimnasio es kickboxing, tenemos turnos de mañana, tarde y noche, tanto escuelita, mixto y competidores. A medida que van creciendo, van pasando de turnos. Solo en kickboxing tenemos más de 200 personas, entre infantiles, competición, mixto y recreativo”, aclaró.

“Luego tenemos otras actividades como stretching, musculación, funcional, para que la gente se acerque. La verdad que estamos agradecidos, porque más allá de la situación actual, la gente nos sigue y siempre

mantenemos los cupos. Estamos muy contentos con eso”, cerró.