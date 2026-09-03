Gimnasia estrenará su título el lunes 28 de este mes ante Lanús

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia ya tiene fixture confirmado para una nueva temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquetbol. El campeón defensor comenzará su camino el lunes 28 de septiembre, cuando visite en el Microestadio Antonio Rotili a Lanús -reciente ascendido de la Liga Argentina-, mientras que dos días más tarde se trasladará a Mar del Plata para enfrentar a Peñarol.
Luego de la primera gira, llegará uno de los momentos más esperados por el hincha “mens sana”, el regreso al estadio Socios Fundadores. La presentación como local será el domingo 4 de octubre, cuando Gimnasia reciba a La Unión de Formosa, en lo que significará el primer encuentro de la temporada ante su gente.
De esta manera, el “Verde” ya tiene definido su comienzo de una nueva campaña en la máxima categoría del básquetbol argentino, en un año que además tendrá como gran desafío internacional, la participación en la Basketball Champions League Americas.
……………
Fixture
Lunes 28 de septiembre
Lanús vs Gimnasia (Comodoro Rivadavia).
Miércoles 30 de septiembre
Argentino de Junín vs Ferro Carril Oeste
Peñarol vs Gimnasia.
San Martín de Corrientes vs Instituto
Jueves 1 de octubre
Olímpico vs Platense
Viernes 2 de octubre
Regatas Corrientes vs Instituto
Sábado 3 de octubre
Quimsa vs Platense
Domingo 4 de octubre
Gimnasia vs La Unión de Formosa
Lunes 5 de octubre
Quimsa vs Atenas
Ferro Carril Oeste vs Regatas
Martes 6 de octubre
Platense vs La Unión
Miércoles 7 de octubre
Olímpico vs Atenas
Boca Juniors vs Oberá Tenis Club
Peñarol vs Regatas
Jueves 8 de octubre
Racing de Chivilcoy vs San Martín
Independiente de Oliva vs Ferro Carril Oeste
San Lorenzo vs Gimnasia.
Viernes 9 de octubre
Lanús vs Oberá
Sábado 10 de octubre
Argentino vs San Martín
Instituto vs Ferro Carril Oeste
Racing vs Gimnasia
Domingo 11 de octubre
Olímpico vs Boca Juniors
Lunes 12 de octubre
Argentino vs Gimnasia
Atenas vs Ferro Carril Oeste.