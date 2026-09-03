Gimnasia estrenará su título el lunes 28 de este mes ante Lanús

Será de visitante por una nueva temporada de la Liga Nacional. Dos días después jugará en Mar del Plata ante Peñarol. El debut en casa se producirá el 4 de octubre con La Unión de Formosa.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia ya tiene fixture confirmado para una nueva temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquetbol. El campeón defensor comenzará su camino el lunes 28 de septiembre, cuando visite en el Microestadio Antonio Rotili a Lanús -reciente ascendido de la Liga Argentina-, mientras que dos días más tarde se trasladará a Mar del Plata para enfrentar a Peñarol.

Luego de la primera gira, llegará uno de los momentos más esperados por el hincha “mens sana”, el regreso al estadio Socios Fundadores. La presentación como local será el domingo 4 de octubre, cuando Gimnasia reciba a La Unión de Formosa, en lo que significará el primer encuentro de la temporada ante su gente.

De esta manera, el “Verde” ya tiene definido su comienzo de una nueva campaña en la máxima categoría del básquetbol argentino, en un año que además tendrá como gran desafío internacional, la participación en la Basketball Champions League Americas.

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Fixture

Lunes 28 de septiembre

Lanús vs Gimnasia (Comodoro Rivadavia).

Miércoles 30 de septiembre

Argentino de Junín vs Ferro Carril Oeste

Peñarol vs Gimnasia.

San Martín de Corrientes vs Instituto

Jueves 1 de octubre

Olímpico vs Platense

Viernes 2 de octubre

Regatas Corrientes vs Instituto

Sábado 3 de octubre

Quimsa vs Platense

Domingo 4 de octubre

Gimnasia vs La Unión de Formosa

Lunes 5 de octubre

Quimsa vs Atenas

Ferro Carril Oeste vs Regatas

Martes 6 de octubre

Platense vs La Unión

Miércoles 7 de octubre

Olímpico vs Atenas

Boca Juniors vs Oberá Tenis Club

Peñarol vs Regatas

Jueves 8 de octubre

Racing de Chivilcoy vs San Martín

Independiente de Oliva vs Ferro Carril Oeste

San Lorenzo vs Gimnasia.

Viernes 9 de octubre

Lanús vs Oberá

Sábado 10 de octubre

Argentino vs San Martín

Instituto vs Ferro Carril Oeste

Racing vs Gimnasia

Domingo 11 de octubre

Olímpico vs Boca Juniors

Lunes 12 de octubre

Argentino vs Gimnasia

Atenas vs Ferro Carril Oeste.