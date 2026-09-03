Con nueva conducción y fuerte respaldo, la AKPS planifica un gran cierre de año

El kárting comodorense consiguió ayuda para algunas obras que se llevarán a cabo en la institución esta temporada.

El presidente de la Asociación de Kárting de la Patagonia Sur (AKPS) Pablo Soetbeer, junto al tesorero Juan Pablo Caffaro y el secretario Alexis Arienti, se reunieron con el titular de Comodoro Deportes, el profesor Hernán Martínez.

El karting comodorense consiguió ayuda para algunas obras que se llevarán a cabo en la institución esta temporada.

Los integrantes de la nueva comisión directiva de la AKPS, que tiene mandato por dos años, tuvo una fructífera reunión, y luego de la misma, Pablo Soetbeer aseveró: “Presentamos la comisión nueva, la verdad que siempre Hernán –por Martínez- está dispuesto a ayudar a los clubes. Nos dará una mano grande en todo lo que necesitamos, estamos con pequeñas obras y tenemos que gestionar las notas. Seguimos adelante, nos robaron cosas en el predio; pero muy agradecido por la ayuda a los clubes”.

Uno de los puntos de gran potencial es la Escuela de Kárting de la AKPS que volverá a tener actividad este sábado, donde están participando 17 kárting con 15 futuros pilotos en espera.

SE VIENE LA SEPTIMA

“La próxima fecha será el 20 de septiembre, estamos organizando todo para que salga bien. Estamos cambiando la cara al club, con trabajos de pintura en boxes, en pista, arreglando baños, la sala de prensa, toma de tiempos, limpiando con máquinas en algunos sectores, vamos a ver si llegamos con todo lo que tenemos propuesto. Pero son dos años y vamos de a poco”.

“Faltan tres fechas para el final de año, estamos bien, en la fecha de fin de año se entregan los premios, que lleva tiempo, muchas cosas. Se está armando también un grupo de mujeres que se están iniciando para ver qué se puede hacer para fin de año”, puntualizó por último el flamante presidente de la AKPS, Pablo Soetbeer.

La próxima fecha, 7° del campeonato regional de la AKPS se correrá el domingo 20 de septiembre, habrá más de 55 pilotos en competencia.

Comisión directiva

Presidente: Pablo Soetbeer

Vicepresidente: Pablo Menzio

Secretario: Alexis Germán Arienti

Prosecretario: Gustavo Micheloud

Tesorero: Juan Pablo Caffaro

Protesorero: Marcos Malaspina

Vocal titular 1º: Christian Blotta

Vocal titular 2º: Guillermo Peralta

Vocal titular 3º: Carlos Gallardo

Vocal suplente 1º: Guillermo Cerón

Vocal suplente 2º: Mauricio Zarzosa

Vocal suplente 3º: Mariano Pardo

Revisor de cuentas titular: Alberto Peralta

Revisor de cuentas suplente: Ariana Mellao