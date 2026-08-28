El Team Balboa prepara una capacitación con Damián Alcaraz

El director del Dojo Serpiente de Buenos Aires, profesor de K1 y Muay Thai, Damián Gulliver Alcaraz, brindará una capacitación en Comodoro Rivadavia y tomará exámenes a varios alumnos de kick boxing. La iniciativa está organizada por la campeona Yocelyn Balboa integrante de la academia a nivel nacional.

El alumno, entrenador y director del Dojo Serpiente de Cristian Bosch, el profesional Damián Gulliver Alcaraz, prepara su arribo a Comodoro Rivadavia. La capacitación y toma de exámenes tendrá lugar el 11 de septiembre en la ciudad.

La profesional de kick boxing, Yocelyn Balboa con respecto a lo que viene junto a sus alumnos y de su carrera deportiva, adelantó: “La última presentación de nosotros fue en el CFC 11, peleamos en amateur y semipro, donde Agustín Robles ganó el cinturón Rihen del evento por puntos frente a un buen rival de la escuela de Barak. Maximiliano Breitenbucher ganó la revancha y defensa del título regional KBox frente Eric Villa del Gym Fight Club, nuevamente por KO pero está vez en el primer round”.

Ahora el Team Balboa se prepara para un nuevo compromiso, el 6 de septiembre en Caleta Olivia, donde también disputarán cintos del evento. “El día 10 de octubre viajan dos competidores amateur también a Neuquén dónde ambos pelearán títulos, María José Lema y Dylan Leiva. Después, el 17 de octubre viajaré con tres competidores clasificados al mundial de kick boxing WKF en Colombia, Cartagena. Ellos son: Bayron Miranda, Luciano Robles y Agustín Robles. Luego en noviembre y diciembre tengo fecha para pelear nuevamente yo, con fecha y lugar a confirmar. “Y cómo prometí cuando me fui a Tailandia a mis competidores, que si ellos cuidaban el gym a mi regreso estaría totalmente enfocada en hacerlos competir y estar para ellos; es un ida y vuelta. Pero trabajando en equipo todo se puede”, asegura la profesora de kick boxing Yocelyn Balboa.

UN SEMINARIO IMPERDIBLE

Y ABIERTO EN COMODORO

El arribo de Gulliver Alcaraz es importante para las escuelas que están afiliadas a Cristian Bosch y el Dojo Serpiente. Alcaraz, estará examinando a unos 40 competidores de kick boxing. "Lo traigo a dictar un seminario y también a realizar graduaciones a mis alumnos y a los de las escuelas que están a mi cargo. De Comodoro Rivadavia, Team Neira y Team Robles; de Caleta Olivia, Team Fénix y de Sarmiento, Team Los Dogos".

“Todos ellos están afiliados y avalados por el Dojo Serpiente teniéndome como cabeza de escuela para ayudarlos a capacitarse y guiarlos dentro de lo que yo vaya aprendiendo. Esto me hace querer seguir mejorando cada día”, asegura Yocelyn Balboa.