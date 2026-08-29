Ferro y Camioneros frenaron a Roca y Ciudadela, mientras que el CAFA derrotó a Oeste y continúa mandando en la zona B.

Los líderes de la zona A perdieron el invicto y Ameghino sigue firme

Ferro venció 1-0 a Roca y quedó como escolta en la zona A.

Se disputó este sábado la cuarta fecha del torneo Zonal B Clausura de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde los líderes de la zona A resignaron el invicto (además, tenían puntaje ideal) y el primero de la zona B se mantiene firme.

Ferrocarril del Estado derrotó 1-0 como visitante a Deportivo Roca y quedó como escolta, a dos unidades de su rival de turno y de Manantiales Behr de Ciudadela, que cayó 4-2 ante Camioneros Patagónicos. En el otro encuentro de la zona A, Talleres Juniors y Comodoro FC empataron 2-2.

En la zona B, el líder invicto Florentino Ameghino venció 3-2 como visitante a quien llegaba como uno de sus escoltas, Oeste Juniors. Ahora, los inmediatos perseguidores del CAFA (a tres puntos) son Caleta Córdova (que superó 2-1 a Nueva Generación y tiene un compromiso pendiente) y San Martín (que goleó 3-0 a Universitario).

En el partido interzonal de la jornada, Tiro Federal batió 3-2 a Stella Maris. De esta manera, el equipo del barrio Cemento se acercó a tres unidades de la punta en la zona A, mientras que el “Costero” se alejó de los puestos principales en la zona B, aunque el certamen recién empieza y viene bastante parejo. Además, Stella Maris aún tiene su partido pendiente con Caleta.

Panorama 4ª fecha

ZONA A

- Talleres Juniors 2 / Comodoro FC 2.

- Deportivo Roca 0 / Ferrocarril del Estado 1.

- Camioneros Patagónicos 4 / Manantiales Behr de Ciudadela 2.

ZONA B

- Universitario 0 / San Martín 3.

- Nueva Generación 1 / Caleta Córdova 2.

- Oeste Juniors 2 / Florentino Ameghino 3.

INTERZONAL

- Stella Maris 2 / Tiro Federal 3.