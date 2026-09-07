Tamara Paganini recordó su intento de suicidio en las vías del tren

La ex Gran Hermano recordó el intento de suicidio que marcó uno de los momentos más oscuros de su vida y contó cómo logró sobrevivir. “El amor no cura todo, se necesitan profesionales”, resaltó.

A pocos días de dejar Gran Hermano: Generación Dorada, Tamara Paganini habló sobre una de las etapas más dolorosas de su vida y reconstruyó el día en que decidió arrojarse a las vías del tren. Fue durante una entrevista con Fede Popgold en La Jugada, de Telefe Streams, donde admitió que había pensado en quitarse la vida.

La exparticipante contó que se trató de su segundo intento y que todavía se pregunta cómo consiguió sobrevivir. “Muchas veces me pregunté si yo esa segunda vez que lo intenté lo logré. Si capaz estoy muerta, porque no entiendo cómo pasó que no lo hice”, relató.

Luego describió con precisión el instante que quedó grabado en su memoria. “El tren me pasó por acá que sentí el vientito en la nariz. En ese momento vos ya sabés que te moriste”, expresó.

Según su relato, después de ese momento se desvaneció hacia atrás y quedó fuera del alcance de la formación. La experiencia, sin embargo, quedó marcada para siempre. “Ese segundo ya queda conmigo para siempre”, sostuvo.

Paganini también recordó una confesión que había realizado en 2025, tras la muerte de su amiga Verónica Zanzul, conocida como la “Colo” de la primera edición de Gran Hermano. En aquella oportunidad había contado que pensó tres veces en quitarse la vida y que incluso guardaba tres cartas en su agenda por si alguna vez encontraba el coraje para hacerlo.

“Yo pensé tres veces en hacerlo, es más, en mi agenda tenía tres cartas por si en algún momento tomaba coraje y finalmente me quitaba la vida”, había relatado.

En esa misma entrevista, Paganini había señalado que atravesar aquella crisis no tenía relación con la falta de amor. “Mi mamá tenía un montón de amor. Yo tenía un montón de amor. Y sin embargo, pensé tres veces en tirarme abajo de un tren”, explicó.

A partir de su propia experiencia, dejó una conclusión dirigida a quienes atraviesan situaciones similares: “El amor no cura todo, se necesitan profesionales”.