Ostoich se presentó ante la Justicia para despejar dudas

El funcionario ejerció su derecho a vindicarse ante la Fiscalía; ratificó que la gestión puso toda la información a disposición del Concejo Deliberante.

El secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Fernando Ostoich, se presentó ante el Ministerio Público Fiscal para ejercer la acción de vindicación tras una denuncia realizada por un concejal opositor. El funcionario recordó que durante todo el proceso la gestión municipal respondió cada requerimiento y puso la documentación a disposición del Concejo Deliberante.

Ostoich explicó que se habilitó un espacio para que los concejales pudieran consultar los expedientes de forma personal, y que además concurrió al recinto legislativo para brindar un informe detallado ante todo el Cuerpo, respondiendo un extenso pliego de preguntas sobre la gestión de su área.

Para el funcionario, presentarse voluntariamente ante la Justicia es, ante todo, un gesto la transparencia con la que se maneja la gestión municipal y de confianza en que la Justicia podrá comprobarlo.

Respecto a la presentación ante el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia, donde se solicitó el archivo de las actuaciones, Ostoich sostuvo: “Considero que es mi deber comparecer ante la Administración de Justicia, a fin de colaborar ampliamente en despejar toda duda de la rectitud con la que se desarrollan las tareas de la administración del Estado Municipal”.

Además, el secretario de Infraestructura enfatizó que “esto es a lo que nos tiene acostumbrados el concejal (Omar) Lattanzio, quien se convirtió en un denunciador serial que ha presentado varias denuncias y muy pocas llegaron a la justicia. Es el modus operandi que él tiene para sobresalir y resaltar; más que algo serio, lo que hace es una payasada, por lo que no le vamos a dar mayor importancia porque simplemente es un berrinche de alguien que se levanta con mal humor y no quiere caminar tres cuadras para ver unos expedientes que le pusimos a disposición”.