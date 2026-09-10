El también referente inmobiliario criticó la gestión del intendente del PRO y ratificó su vocación de construir una alternativa opositora.

Otra baja en La Libertad Avanza: le "soltaron la mano" al excapitán de River

A poco más de treinta días de haber anunciado públicamente su desembarco en la arena política de la mano de La Libertad Avanza (LLA) para competir por la intendencia de Zárate, el exmediocampista de River y desarrollador inmobiliario Oscar Ahumada oficializó este martes su ruptura definitiva con el espacio oficialista a nivel local.

El alejamiento se produce a un mes de que el propio exfutbolista anunciara sus aspiraciones electorales tras mantener encuentros con la cúpula partidaria bonaerense, encabezada por el diputado nacional Sebastián Pareja.

En aquel entonces, Ahumada se mostraba entusiasmado recorriendo los barrios y articulando su armado con la venia de los principales referentes libertarios. Sin embargo, el escenario se transformó de manera abrupta y el vínculo colapsó.

Falta de respaldo de La Libertad Avanza y críticas al intendente de Zárate

Pese a la salida del sello partidario, el sector que responde a Ahumada mantendrá representación en el Concejo Deliberante local, marcando que el quiebre no responde a una interna vecinal sino a cortocircuitos con la conducción provincial.

Al confirmar su salida a través de un comunicado, Ahumada no escatimó críticas hacia la administración del actual jefe comunal, el dirigente del PRO Marcelo Matzkin —aliado estratégico de LLA en el distrito—, y cuestionó con dureza el rumbo urbano e institucional del municipio.

"Zárate necesita planificación, transparencia y una mirada de largo plazo. Hay decisiones que pueden afetarnos durante décadas, como aquellas relacionadas con nuestra costanera, el patrimonio municipal y el desarrollo urbano", advirtió el exdeportista, quien además cuestionó la falta de participación institucional y el rol de entidades como el Colegio de Arquitectos.

Lejos de abandonar la actividad pública, el referente inmobiliario ratificó su vocación de continuar en el llano político y armar un proyecto propio: "No me alejo de la política ni del compromiso que asumí. Por el contrario, comienza una nueva etapa para trabajar en una alternativa para que Zárate pueda crecer y no convertirse en un basural", sentenció, anticipando una pulseada áspera de cara al mapa electoral que se configura en la región norte de la provincia.