Referentes de varios centro de jubilados y pensionados de Caleta Olivia, volvieron a manifestarse este miércoles en la agencia local del PAMI para reclamar por los recortes en las coberturas de esa obra social.

Jubilados reclamaron en el PAMI y el jueves exponen en sesión del Concejo

Exigieron respuestas por las necesidades que atraviesan para acceder a medicamentos, audífonos, insumos y distintas prestaciones.

Además cuestionaron el hecho que esta agencia, de la cual dependen otras de la zona norte de Santa Cruz, no tenga una persona responsable ya que última directora renunció hace varios meses y los empleados no pueden tomar decisiones en trámites delicados y de urgencia.

Dependen de la burocracia de la interventora provincial que tiene sede en Río Gallegos, Paula Álvarez , de la cual exigen su inmediata presencia. Caso contrario advirtieron que presentarán un recurso de amparo colectivo ante la justicia.

Por otra parte confirmaron que mañana jueves acudirán a la sesión ordinaria del Concejo Deliberante que se realizará en la sede del Centro de Jubilados de ATE, donde fueron invitados a hacer uso de la denominada sexta banca, la cual se otorga de manera infrecuente a representantes de diferente sectores de la comunidad.

La presencia de hombres y mujeres de la tercera edad en el PAMI ya es una constante, en consonancia con las protestas que realizan sus parecen diferentes lugares del país, principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En Caleta Olivia venían realizándose de manera especiada, pero se potenciaron luego que sufrieran un destrato por parte del diputado nacional Jairo Henoch Guzmán, quien también es el líder de La Libertad Avanza en Santa Cruz.

En la jornada de hoy, los principales oradores durante la manifestación fueron Jorge Garzón, presidente del Centro de ATE y Enrique Fonti, presidente del Centro Alegría de Vivir (exypefianos),

En términos generales señalaron que si bien los problemas en el PAMI datan desde hace muchos años, se agravaron durante el gobierno de Javier Milei ya que lo somete a una brutal política de desfinanciamiento.

Por ello instaron a que a las protestas se sumen no solo más afiliados sino también sus familiares porque los problemas de prestaciones afectarán a todos, a lo que se va sumando la quita de medicamentos gratuitos del vademécum y la reducción de porcentuales de descuentos.