Dictan diplomatura para el personal del Centro de Arte

Esta semana comenzó a dictarse en Caleta Olivia la diplomatura de formación en Educación y Cultura diseñada específicamente para el personal que se desempeña en el Centro Municipal de Educación por el Arte (CeMEPA).

La propuesta surgió como una necesidad de la institución y fue gestionada de manera articulada con la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) con el acompañamiento de la Municipalidad a través de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud.

Contempla una carga de 250 horas en total y combina encuentros presenciales, clases sincrónicas por videoconferencia y actividades en el entorno virtual UNPABimodal.

En este marco, la directora del CeMEPA, Sandra Suárez, destacó que la iniciativa cuenta con la participación de cerca de 60 docentes y representa una importante instancia de capacitación pedagógica para el personal de la institución.

“Estamos muy satisfechos con todo este proyecto que se pudo concretar gestionando junto con el secretario de Cultura y a su vez con el intendente Pablo Carrizo, muy agradecidos por ese aporte que nos hacen en cuanto a esta gestión que sé que se pudo lograr”, expresó.

El trayecto formativo abordará diversos ejes como psicología de la educación; didáctica general; pedagogía; nuevas tecnologías; semiótica; gestión cultural y creatividad.

Finalmente, Suarez valoró la amplia convocatoria alcanzada y manifestó su expectativa de que los docentes puedan completar el trayecto formativo, señalando que la diplomatura constituye una oportunidad de crecimiento profesional que busca acompañar el desarrollo de la institución.

Fuente: Prensa Municipal