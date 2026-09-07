El Consejo Agrario lanzó el programa "Activá tu Huerta"

El programa que se presentó este lunes tiene como objetivo promover la producción de alimentos y fortalecer huertas familiares en todo el territorio. El acto, presidido por el titular del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay, tuvo lugar a media mañana en el SUM del Centro Cultural y contó con el acompañamiento de la Municipalidad a través de la titular de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, Andrea Bayón.

También concurrieron la diputada por pueblo, Patricia Urrutia, y una delegación de Cañadón Seco, encabezada por el presidente de la comisión de fomento, Gabriel Galarza, sumándose emprendedores, referentes de la chacra Punto Orgánico de Caleta Olivia y agrupaciones sociales, entre ellas el Polo Obrero.

En ese marco, Bayón resaltó el alcance de la iniciativa que contempla la distribución de 10 mil kits con 16 variedades de semillas en toda la provincia, junto a capacitaciones destinadas a las familias, con el fin de que puedan producir alimentos en sus propios espacios.

“Ponemos en valor esta actividad para que el vecino después pueda llevar adelante su propia huerta y agradecemos al Consejo Agrario, de parte del Ejecutivo Municipal, que puedan hacer acá el lanzamiento y que los vecinos reconozcan que hay una oportunidad más para poder desarrollar en sus viviendas”, expresó.

Asimismo, adelantó que articularán con la chacra municipal “Punto Orgánico” para el desarrollo de talleres, capacitaciones y acciones de asesoramiento, con el objetivo de fortalecer la utilización de los kits, promover el aprendizaje y concientizar sobre la importancia de la producción de alimentos a nivel familiar.

Por su parte, el presidente del CAP agradeció el respaldo del intendente y de los vecinos y destacó que el programa responde a uno de los ejes centrales de la gestión del gobernador Claudio Vidal, cual es el impulso de la producción.

“Con este programa incentivamos la pequeña producción en cada uno de los hogares de las familias de Santa Cruz”, resaltó Garay, detallando que en esta primera etapa se distribuirán 5 mil kits de semillas, mientras que para el próximo año está prevista la entrega de una cantidad similar.

Además, el funcionario remarcó que habrá talleres y seguimiento en las distintas localidades con la participación de instituciones y familias interesadas.