Dictan capacitación sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno de Santa Cruz, de manera articulada con el municipio local, con el objetivo de abordar el marco legal y el impacto territorial de la normativa nacional que rige en todo el país desde el último sábado.

El espacio de formación está dirigido a equipos técnicos, interdisciplinarios y territoriales de niñez, adolescencia y familia de la zona norte de la provincia y se extenderá hasta este martes en el cine–teatro del Centro Cultural. Además, concurren referentes de otros sectores comunitarios, incluyendo estudiantes.

En este marco, el intendente Pablo Carrizo se acercó al encuentro para acompañar a los equipos que participan y destacó la importancia de fortalecer la articulación entre los distintos organismos e instituciones ante los nuevos desafíos que plantea el Régimen Penal Juvenil.

Por su parte, la secretaria de Infancias y Adolescencias del Municipio local, Susana Pino, destacó la importancia de generar estos espacios para analizar los alcances de la nueva normativa, que entre sus principales modificaciones baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

“La idea es poder hablar sobre las inquietudes que tenemos dentro de la provincia, cómo vamos a trabajar con los nuevos protocolos y la capacitación en cuanto a la nueva disponibilidad que tiene que ver más con la protección integral que con las represalias ante un delito y demás; siempre enfocada en el interés superior del niño”, precisó Pino.

Finalmente, subrayó la importancia de profundizar el trabajo conjunto entre los diferentes organismos para construir respuestas integrales frente a las situaciones que puedan presentarse en el marco de la aplicación de la Ley 27.801.

Fuente: Prensa Municipal