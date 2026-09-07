Tenebroso: arrojaran un feto humano en canasto de basura

El tenebroso suceso fue descubierto por vecinos luego que observaran a perros vagabundos que habían alcanzado un envoltorio en busca de comida y ya lo estaban rasgando.
Al tratar de volver a colocarlo en el canasto se dieron cuenta que se trataba de un cuerpo humano en gestación por lo cual alertaron de manera inmediata a la policía a través del servicio telefónico de emergencia 911.
El sitio del tenebroso hallazgo fue en la calle Misionero Beauvoir a la altura catastral 1.800, a media cuadra de la avenida Máximo Berezoski, límite con el barrio 3 de Febrero y en inmediaciones de la Escuela Primaria Nº 29.
Policías de la comisaría de esa jurisdicción, la Seccional Segunda, acudieron de inmediato y luego fue convocado personal de la División Criminalística, en tanto que inspectores municipales de la Supervisión de Tránsito procedieron a desviar la circulación vehicular.
En horas del mediodía, voceros la Dirección Zona Norte de la Policía de Santa Cruz, dieron a conocer un informe preliminar del suceso.
Los mismos reportaron que un médico forense policial examinó el cuerpito, constatando que correspondía a una beba, de aproximadamente 34 a 40 semanas de gestación y que había comenzado a ser desgarrado por los canes.
Se dio intervención a la justicia e iniciaron intensas investigaciones para hallar a los responsables de este hecho que conmocionó a la comunidad.