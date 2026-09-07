Tenebroso: arrojaran un feto humano en canasto de basura

Un feto humano fue hallado alrededor de las 10:30 de este lunes en una vereda del barrio Güemes de Caleta Olivia, luego de alguien lo arrojara dentro de una bolsa un canasto de basura.

El tenebroso suceso fue descubierto por vecinos luego que observaran a perros vagabundos que habían alcanzado un envoltorio en busca de comida y ya lo estaban rasgando.

Al tratar de volver a colocarlo en el canasto se dieron cuenta que se trataba de un cuerpo humano en gestación por lo cual alertaron de manera inmediata a la policía a través del servicio telefónico de emergencia 911.

El sitio del tenebroso hallazgo fue en la calle Misionero Beauvoir a la altura catastral 1.800, a media cuadra de la avenida Máximo Berezoski, límite con el barrio 3 de Febrero y en inmediaciones de la Escuela Primaria Nº 29.

Policías de la comisaría de esa jurisdicción, la Seccional Segunda, acudieron de inmediato y luego fue convocado personal de la División Criminalística, en tanto que inspectores municipales de la Supervisión de Tránsito procedieron a desviar la circulación vehicular.

En horas del mediodía, voceros la Dirección Zona Norte de la Policía de Santa Cruz, dieron a conocer un informe preliminar del suceso.

Los mismos reportaron que un médico forense policial examinó el cuerpito, constatando que correspondía a una beba, de aproximadamente 34 a 40 semanas de gestación y que había comenzado a ser desgarrado por los canes.

Se dio intervención a la justicia e iniciaron intensas investigaciones para hallar a los responsables de este hecho que conmocionó a la comunidad.