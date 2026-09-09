Fue en el barrio Pueyrredón y el sospechoso quedó imposibilitado de retirarse debido a las lesiones sufridas.

Saltó un muro de 3,5 metros para entrar a un patio y terminó detenido tras lesionarse los tobillos

Un hombre de 40 años fue detenido este miércoles por la noche luego de ingresar presuntamente al patio de una vivienda ubicada sobre la calle López y Planes, en el barrio Pueyrredón.

El hecho fue advertido alrededor de las 19:50, cuando personal de la Comisaría Seccional Tercera recibió un llamado telefónico que alertaba sobre la presencia de un sujeto en el interior del domicilio.

Según se informó, el hombre habría logrado ingresar tras saltar un muro perimetral de aproximadamente 3,50 metros de altura. Sin embargo, durante la maniobra sufrió lesiones en ambos tobillos, por lo que quedó imposibilitado de retirarse del lugar por sus propios medios.

Los efectivos policiales acudieron al domicilio y procedieron a su aprehensión. Al momento de trasladarlo hacia el móvil policial, se hicieron presentes familiares de la testigo, quienes comenzaron a increpar al detenido.

En ese contexto, el hombre habría reaccionado profiriendo amenazas de muerte contra los familiares.

El aprehendido fue identificado como Luis Francisco A., de 40 años, y quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.