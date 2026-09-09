La víctima había acordado la operación por WhatsApp y permitió que el supuesto comprador probara el rodado. Según denunció, el hombre escapó armado con la motocicleta, documentación y un celular.

Le probaron la moto y escaparon con ella tras exhibir un arma

Un joven denunció el robo de su motocicleta durante una supuesta venta que había acordado previamente por WhatsApp. El encuentro se produjo en una plaza en la zona del camino Roque González, donde le permitió al presunto comprador probar el rodado.

Según el relato aportado en la denuncia, tras realizar la prueba, el hombre habría extraído un arma de fuego y escapado con la motocicleta. También se llevó documentación del vehículo y un teléfono celular perteneciente a la víctima.

La denuncia fue radicada alrededor de las 21:30 y, a partir de ese momento, se emitió un alerta a las distintas dependencias policiales para intentar localizar el rodado.

Cerca de las 22, personal del GRIM interceptó en Huergo al 3800 una motocicleta con características coincidentes con la denunciada. En el vehículo circulaban dos adultos y un menor.

Durante el procedimiento, uno de los ocupantes tenía en su poder la documentación correspondiente a la moto denunciada como robada. A su vez, una mujer que se encontraba en el lugar exhibió cuatro teléfonos celulares y uno de ellos coincidía con el aparato denunciado por la víctima.

Las dos personas mayores fueron demoradas y la motocicleta quedó secuestrada preventivamente por disposición de Fiscalía. La investigación continúa para establecer su vinculación con el robo.